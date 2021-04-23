Vitor Pereira için flaş iddia: Geri dönüyor!

23 Nisan 2021 Cuma, 11:59

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi Premier Lig olabilir.

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Almanya'nın 1860 Münih takımında çalışan ve sonrasında Çin Süper Ligi'ne giderek bu ülkede şampiyonluk yaşayan Pereira, Avrupa futboluna İngilizlerin köklü kulüplerinden biriyle dönebilir.

İngiliz basınından Daily Mail'e göre teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırma ihtimali doğrultusunda alternatiflerini belirleyen Wolverhampton Wanderers'ın en güçlü adaylarından biri Shanghai SIPG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı olacak.

Üç aday da Portekizli

Habere göre İngiliz ekibinin Pereira dışındaki alternatifleri bir dönem Jose Mourinho'nun yardımcılığını da yapan Rui Faria ve Benfica'nın eski teknik direktörü Bruno Lage olacak. Wolverhampton'ın oldukça yakın bir ilişkiye sahip olduğu ünlü menajer Jorge Mendes ile Vitor Pereira'nın yakınlığı bu iddiaları güçlendirirken, Nuno Espirito'nun geleceği de belirsizliğini koruyor.

Nuno Espirito La Liga'ya gidebilir

Daha önce Unai Emery'nin ayrılmasının ardından adı Arsenal ile de anılan Nuno Espirito'nun adı şimdi ise Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından Tottenham ile anılıyor.

La Liga'dan da teklifler alan Portekizli çalıştırıcı ülkesinde yaşayan ailesine daha yakın olabilmek için bu tekliflere de oldukça sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası finalinde takımının Galatasaray'a kaybetmesinin önüne geçemeyen Pereira Çin'de lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

Daha önce Olympiakos ile Yunanistan, Porto ile ise iki Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Pereira'nın önümüzdeki sezon Avrupa'da bir takımda görev yapması bekleniyor.