Vitrindeki albümler

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

ALİ DENİZ KARDELEN ‘DİVERSE’

Ali Deniz Kardelen, içinde bulunduğu genç gitarcılar kalabalığından önemli özellikleriyle ayırt edilen nadir isimlerden. 2016 tarihli ilk albümü “First Steps” adeta yıllara yayılacak bir kariyerin sağlam atılmış ilk adımı olduğunu ortaya koyarcasına isimlendirmişti. Ali Deniz burada fingerstyle adı verilen gitar tekniği, blues’dan heavy metale, poptan klasik müziğe uzanan geniş yelpazesi ile ne denli farklı ve yetenekli bir gitarcı olduğunu sermişti.

Son bir yıl içinde dijital mecrada muhtelif parçalarının kaydını paylaşmış, yeni bir albüm geleceğinin müjdesini vermişti. Dört yıllık emeğin ürünü olan “Diverse”, ilkinin heyecanını gram kaybetmeden kaydedilmiş yüksek kalitede bir albüm. Albümün özeti açılıştaki Âşık Veysel bestesi “Kara Toprak (Black Earth)”.

Tıpkı gitarcılığı gibi Ali Deniz’in bu yorumu da fersah fersah ileride. Gitarıyla saza ait o insani duyguyu harfiyen yaşattığı gibi, (esere kattığı dinamizm ve perdeleri kelepçeyle kullanışı sayesinde) günümüze adapte ediş şekli de dikkat çekici. Kompozisyon algoritması ve armonik yaklaşımı çarpıcı. Ayrıksı bir tadı var. Cesaret, zekâ ve yetenek ürünü “Diverse”; memleketten şimdiye kadar çıkmış en fantastik akustik fingerstyle çalışması.

ERKAN ZEKİ AR ‘TECELLİ’

Erkan Zeki Ar yeni kuşak gitarcılarımızdan; sosyoloji geçmişini müziğe tahvil etmiş, Nezih Yeşilnil ve Dave Allen gibi isimlerle çalışarak profesyonelliğe adım atmış, son yıllarda da bunu sahnelere ve albümlere taşımış.

Beş yılın beste birikiminden oluşan 2018 tarihli ilk albümü “Kontrast” trio formatında kaydedilmişti. Çalışmalarına 2019’da başladığı yeni albüm “Tecelli”de ise ekip büyümüş, üçlüye piyano ve trompet eklenmiş; bir de dört kişilik yaylı topluluğu. İlk albümdeki davulcu Mertcan Bilgin ile basçı Eren Turgut sabit. “Tecelli” çıkmadan evvel birer ay arayla içinden parça paylaşılmıştı: “Nehir” ve “Tecelli”. Tüm beste ve düzenlemeler kendine ait.

Piyano da çalan Erkan’ın besteleri yaşından daha büyük. Meditasyon misali yaptığı düşünce egzersizlerinden çıkan hikâyeleri anlatıyor. Genelde hüzünlü ses manzaraları eşliğinde; hikâyeleri sakin, biraz dramatik ve mistik. Farklı tonları ve efektleri seviyor. Doğaçlamalarının arasından bazı fikirleri çekip alıyor, işliyor.

Ruhani bir caz albümü bu, ama çeşitlilik babından pop-caz etkili besteler de var. İlkine göre çok daha gelişkin bir sound’u var yeni albümün; orkestrasına bağlı olarak. Ayrıca hem tarz hem de içerik tasviri açısından daha zengin.