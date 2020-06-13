Vitrindeki albümler

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

SO DUO “KIRKSABIR / PATİENCE FRUİT” (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

Piyasa şartlarını gözeterek değil, müzikal özgürlüklerini düşünerek müzik yapan iki kafadar Sumru Ağıryürüyen ile Orçun Baştürk ya da So Duo. Onlar da salgın günlerinde yaşanan daralma ve belirsizliğe karşı dayanma gücü olarak gördükleri müziğe sarılan, “bizi ancak müzik kurtarır” diye kendilerini kayıt yapmaya verenlerden.

İlk albümleri “Ay Ana”yı 2018 yılında çıkarmış, arada geçen yıl Steve Gorn ile üç parçalık bir kısaçalar yapmışlardı. Şimdi dört parçadan oluşan 14 dakikalık bir kısaçalar daha geldi: “Kırksabır”. Bir buçuk aylık bir zaman diliminde sürekli çalmış ve kaydetmişler bu parçaları. İlk kez bir çalışmada mastering dışındaki tüm prodüksiyonu kendileri gerçekleştirmişler. O nedenle de bu tuhaf zamanların inişleri çıkışları “Kırksabır”ın atmosferine eksiksiz yansımış.

So Duo çok kültürlü ve entelektüel çizgisini muhafaza etmekle birlikte, müzikal açıdan minimal ve elektronik tınıların öne çıktığı bu çalışmada, içeriği yine şiir ve edebiyatla doğrudan ilişkisi olan metinlere yaslamış. Paul Valery’nin dizelerinden, Fuzuli’ni gazeline kadar uzanan okumalar, müziğin bağlamlarını güçlendirmiş. “Kırksabır” bu efsunlu yolculuğun fantastik ikili için hiç bitmeyeceğini kanıtlıyor.

TOLGAİ “AFTER ALL THESE YEARS” (PEARL HELMET MUSİC)

1993-2003 arası Cool adında efsane bir mekân vardı; önce Arnavutköy, ardından Levent’te alternatif müzik sevdalılarına ev sahipliği yapmıştı. Bu konsept mekânın sahnesinin bir de gediklisi vardı:

Depeche Mode, Alphaville gibi sayısız topluluğun kavırı’nı çalan Chantage... Chantage zaman içinde beste ve albüm yapmamış, varlığını askıya almıştı ama kurucu üyelerden Tolga İnci, zaman içinde biriktirdiği bestelerini yeniden düzenledi, çaldı ve Tolgai adıyla bir albümde topladı: “After All These Years”.

Tüm besteler Tolgai’ye ait. Genelde bunları Chantage’ın aktif olduğu ilk dönemde yazmış. Biri (açılıştaki “Yılların Ardından”) dışında tamamı İngilizce. Örneğin “Chain of Events” Tolgai’nin ilk bestelerinden ve sözlerini lisedeyken yazmış. Albümdeki tek yeni beste “Wild Machine”in sözleri okul arkadaşı Kurt Erkan’a ait.

Bunun dışında albümün tüm işçiliği Tolgai’nin. Seksenli ve doksanlı yılların müziğine büyük bir sadakatle bağlı bir müzisyen Tolgai; tam bir dönem tutkunu. Hem sound hem de şarkı sözleri geçmişte yaşayan bir romantiğe ait. Melankolik, romantik, hüzünlü, mahzun ve gururlu; “After All These Years” Chantage ve Cool günlerini yaşayan kuşağı 32 dakika ödünç alıyor ve maziye götürüyor.