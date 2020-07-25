Vitrindeki albümler

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:21

Kalben ‘Kalp Hanım’ (Garaj Müzik)

Bir “Kalp Hanım” olarak Kalben, kalbinden kalbimize doğru en kalbi duygularıyla bize seslenmeye devam ediyor. Üçüncü albüm “Kalp Hanım” ilk iki albümünden farklı olarak, merkezde elinde gitarıyla çalıp söyleyen bir kadın yer almıyor artık. Klasik Kalben dinleyicisinin ilk solukta yadırgama olasılığı biraz yüksek olsa da, eski akustik şarkıları kenara koyarak, bunun yeni bir albüm olduğunu göz önüne alarak dinlemekte fayda var.

Alışık olduğumuz akustik şarkılar yine var burada ama bu albüme ana karakterini veren rengini çalan şey Kalben’in farklı bir rotaya yelken açmış olması. “Kalp Hanım” müzikal açıdan daha ziyade bir düzenlemeci albümü. Düzenlemelerin sahibi ise (aynı zamanda albümde davul, bas ve gitar da çalan) Genco Arı.

Hızlı temposu, disko-funk ritimleri, dile takılan melodileri, elektronik pop sounduyla “Kalp Hanım” eskilerine oranla hayli dijital bir albüm.

Sözü müziği (gitar çalan) Mete Özgencil’e ait “Bende Kal” dışında tüm şarkılar Kalben’e ait. O yüzden sanılmasın ki Kalben’in en büyük özelliği olan söz yazarlığı geride kalmış. İki yönünü görüyoruz burada Kalben’in; bir tarafıyla halen Sofar günlerindeki o genç kız, öte yandan kalbi mahremiyetini cömertçe paylaşan olgun bir kadın.

Ebren Trio ‘Yıldız Tozları’ (Kalan Müzik)

Karagüneş, Bandista, Kırkbinsinek gibi topluluklarda çalan multi-enstrümantalist, yetenekli müzisyen Volkan İncüvez; ünlü ud yapımcısı Necati Gürbüz’ün oğlu, aynı zamanda kanun yapımcısı kanuncu Özgür Gürbüz; ud çalan Dersim kökenli İzmir doğumlu, aynı zamanda çok iyi bir kopuz icracısı Fırat Doğan; üçünün yolu 2000 ile 2007 arası Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında kesişmiş, aynı dönemde aynı okulda okumuş, arkadaştan öte dost olmuşlar. Bu dostluk müzikal bir projeye dönüştüğünde ise kendilerine Ebren Trio adını vermişler. Kanun-ney-ud üçlüsü ismini eski Türk mitolojisindeki inanışa göre çarkı feleği döndüren ejderhanın adından almış.

Önce Volkan ile Özgür beste yapmaya girişmiş, kısa süre sonra Fırat ikiliye dahil olunca işler ciddiye binmiş, düzenlemelerini elbirliği ile toparladıkları dokuz özgün besteyi kaydederek ilk albümleri “Yıldız Tozları” vücuda gelmiş.

Bu müzisyenlerin üçü de Klasik Türk Müziği aşığı. Geleneksel makam müziğini serbest formlarda kullanarak yaptıkları bestelerde Türk ve Asya müziğinden alınan derin ilhamlar mevcut. İçe işleyen çalgıları, pentatonik gamları, Doğu motifleri ve ezgileri ile tedavi edici özelliği olan “Yıldız Tozları” şamanik bir albüm.

Murat Beşer ([email protected])