Vitrindeki Albümler
Hip-hop ve rap müziğimizin asosyal çocuğu Ağaçkakan (Burkay Yalnız), yıl içinde bir şarkısını internet âlemine salmıştı ama şimdi 22 şarkıdan oluşan yeni albümü “Kendiliğinden”i ikram ediyor. Şahsi hikâyelerini alışılmadık, gündelik hayatta pek karşımıza çıkmayan sözcük ve ifadelerle çarpıcı biçimde dile getiren Ağaçkakan, 2017 tarihli ilk albümü “A Naşkvit”te olduğu üzere burada da hip-hop dünyamızın sözlüğünü kalınlaştırmayı sürdürüyor.
Ancak “Kendiliğinden” albümünün bazı farkları da yok değil; ilk albümü tek başına prodükte etmiş, düzenlemelerini yapmıştı Ağaçkakan, ama yenisinin prodüksiyon imzaları, aynı zamanda bu albümdeki beatlerin de sahibi olan yol arkadaşları Emiladem ile Golem. Yanı sıra birer şarkıdaki konukları Nilipek ile Can Güngör.
Ağaçkakan ‘Kendiliğinden’ (Sony Music)
İlkine göre daha ağır bir elektronik sound var burada; doksanların ambient, indie, tekno ve break-beat etkileri taşıyan. Atmosferi ağır ve katmanlı. Yüksek bir heyecanla konsantrasyon ile hızlıca hayata geçirildiği belli. Mutlaka not düşülmeli; edebiyat referansları da çok kuvvetli.
Kalabalıktaki yalnız adam yine çok uzakta pozisyon almış. Bu münasebetle ticari tarafı çokça gözetilmiş, modaya uygun hazırlanmış bir albüm değil “Kendiliğinden”.
Farazi & Sorgu ‘Anti-Kahraman: 90 Nesli’ (Deadly Habits Music / Venus Music / Below System Records)
90BPM sadece müzikal bir oluşum değil, aynı zamanda camianın belli başlı isimlerini çatısı altında toplayan bir stüdyoydu. Farazi (Burak Demir) ve Sorgu (Hüseyin Eski) bu üretken ekibin parçasıydı. Zamanla çatı uçtu ama ikilinin dostlukları sürdü, üretim bandı hep döndü. Hip-hop sülalemizin orta kuşağından gelen bu iki iyi müzisyen, sahip oldukları kaliteyi “Anti-Kahraman: 90 Nesli” adlı yeni albümlerinde derinden hissettiriyor. İkili 10 yıllık geçmişlerinde muhtelif parçalar yapmış, 2013’te bir kısaçalar çıkarmışlardı. 12 şarkılık “Anti-Kahraman: 90 Nesli” nostaljik değil, adını doksanlar kuşağının müzikal anlayışından ve meselelerinden alıyor. Farazi’nin babasını Kent Fasıl - Sirtaki Taverna’da bir düğünde gösteren nefis kapak da bu içerikle örtüşüyor. Mista Brown, Ege Çubukçu, Da Poet, Naci Berktaş, Kamufle, Negatif, Savai, Kodes Kahra; eskisi gibi bugün de misafiri bol bir çalışma bu. Aslında buradaki parçalardan bazıları 90PBPM zamanında yapıldığı için albüm o dönemin son ürünü olarak da görülebilir. Doksanlarda büyükşehirde büyümüş insanların sorunlarına ilişkin muhasebeler toplamı niteliğindeki parça sözleri, yer yer kişisel, yer yer de toplumsal eleştiri tonları taşıyor. Sağlam albüm...
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