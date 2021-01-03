Vitrindeki Albümler

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Resim, sinema, yazarlık ve tabii ki müzisyenlik... Çeyrek asırdan beri dört karpuzu münasip biçimlerde koltuğunun altına sıkıştırmış bulunan Mehmet Güreli ismini çoğumuz bir dizide çalındığı için “Kimse Bilmez” şarkısıyla tanımış olabiliriz. Ancak kıymetini yıllardır bilenler bir yana, meraklı bir azınlık da popüler şarkısıyla aynı güzellikte sayısız eserinin olduğunu çoktan keşfetti. “Koş Git Bir De Sen Bak” adlı derleme Güreli diskografisinden seçilerek hazırlanmış minik bir buket.

Toplam yedi albümü var Güreli’nin. Plak formatında 180 gr olarak basılan 13 parçalık “Koş Git Bir De Sen Bak” ise bu albümlerden sadece dördündeki şarkılardan seçilmiş, Güreli eliyle. Ki bunlar Yağmur - 1998, Odamda Yolculuk - 2002, İplerin Kopuşu - 2007 ve Zamboni Sokağı – 2017. Burada yer alan parçaların masteringi İhsan Apça tarafından Ada Stüdyo’da yapılmış, kapak görselleri ve fontu Güreli tarafından özel olarak bu albüm için hazırlanmış.

Güreli’nin nahif, kırılgan ve dumanlı sesiyle mırıldarcasına söylediği şarkılar; aradan yıllar geçmesine rağmen ilk günün tazeliğini koruyor; eski günlere götürmekle yetinmeyip yitik aşk ve dostluklara vefa dolu bir selam veriyor. Çok yönlü bir gönül adamının özeti bu güzel derleme.

Reptilians From Andromeda ‘Must Be Destroyed!’ (Ada Müzik)

Reptilians From Andromeda İstanbul yeraltı müzik sahnesinin en verimli, en istikrarlı topluluklarından biri. Ülke ülke gezen, çokça çalan, kıçı yer görmeyen topluluğun yedi yıllık ömründe bir albüm, sekiz kısaçalar, bir de 45’lik plak mevcut. Şimdi albümler ikiliyor; 10 İngilizce besteden oluşan, 180 gr. plak formatında basılan “Must Be Destroyed!” ile RFA yine türünün ruhuna uygun, sadakati yüksek bir iş çıkarıyor.

“Must Be Destroyed!” Kadıköy’de alternatif işlerin köklü yuvası olarak bilinen Karga Bar’da çalınmış, mekânın tonmaysterı Rammy Roo tarafından kaydedilmiş. Mastering Fran Ashcroft’a, harika kapak ise Kanadalı çizer Darren Merinuk’a ait.

Vokalde Aybike Çelik Özbey, gitarda Tolga Özbey, basta Kerim Gönencer, davulda Onat Hafız; yenilenen kadrosuyla basılan ilk kayıt bu ama öncesinde topluluk epey hazırdı. Elemanlar idmanlıydı, zira bir Avrupa turnesinden alev almış halde dönmüşlerdi. Salgın günlerinin hemen öncesinde, mekânın boş olduğu günlerde seyircisiz ortamda hücum kayıtlarla çaldılar; bir albüm olarak basılması niyetiyle. Ayrıca bir parçada saksofoncu Deniz Felder’in varlığı da büyük renk.

Sonuç son derece tatminkâr. Taşları iyice yerine oturan topluluğun şimdiye değin en iyi işi...