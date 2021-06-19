Vitrindeki albümler

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

ATATÜRK’TEN KALAN ŞARKILAR (FA MÜZİK)



Fa Müzik, İMÇ’de 2001 yılında kapılarını açmış yapımcı ve dağıtımcı firmalardan biri. Yıllarca prodüksiyon yapmış olan bu çalışkan firma, yakın zamanda da plak basmaya başlamıştı. İlk plakları Dolapdere Big Gang’in “Local Strangers” albümünün ardından bastıkları ikinci plak “Atatürk’ten Kalan Şarkılar” adlı proje.

“Fikrimin İnce Gülü”, “Vardar Ovası”, “Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Bülbülüm Altın Kafeste” gibi Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarda, her biri halk ve sanat müziğimizin temel eserleri olan 14 şarkı bulunuyor. Kanunda Bülent Sesler, utta Hayati Matyan, klarnette Yaşar Sütoğlu, ritim sazlarda ise Sinan Tekyay’ın yer aldığı güçlü bir orkestra ile çalınmış, solist Ceren Kara tarafından okunmuş. Orkestranın yönetmeni ise Eyüp Akbaş.

“Atatürk’ten Kalan Şarkılar”, solist Ceren Kara’nın ilk plak kaydı. Kara’nın sesi ışıklı; sanki taş plaktan dinliyormuşçasına eskiye götürecek kadar da duygu yüklü... bir de orkestranın insanı yormayan refakati ile buluşunca, ortaya insanı rahatlatan üslupta bir iş çıkmış.

Atatürk’ün müzik zevki üzerine derlenmiş geçmişten gelen hayli yapım olmasına karşın “Atatürk’ten Kalan Şarkılar”, pek çoğuna göre titiz ve daha fazla emek harcanmış bir iş.

MÜZEYYEN SENAR ‘AKŞAM OLDU HÜZÜNLENDİM BEN YİNE’ (COŞKUN PLAK / SAHİBİNİN SESİ)

Atatürk’e Dolmabahçe Sarayı’nda şarkılar söylemiş, yine Atatürk beğendiği için saç modelini yıllarca değiştirmemiş, bir Osmanlı hanımefendisi olduğu kadar aynı zamanda bir Cumhuriyet divası olan büyük efsane... Bir duble rakıyı fondip yapan, elmayı tek eliyle ikiye yaran ama asıl gücü eşsiz güzellikteki ses renginde, yorumlarında yatan büyük efsane Müzeyyen Senar.

Onun adı pek çok konudan öylesine büyük ki, artık plak firmaları farklı farklı albümlerine isim bile koymuyor, sadece Müzeyyen Senar deyip geçiyorlardı, zira onun adı her şeye yetiyordu. Örneğin “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” adıyla basılan plak da aslında Müzeyyen Hanım’ın kendi adıyla 1986 yılında plak olarak çıkmış albümünün yeni versiyonu. Albümün adını taşıyan Semahat Özdenses bestesiyle birlikte 14 eserin seslendirildiği albüm daha sonra 1995 yılında bu kez farklı bir sıralama ve kapak ile “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” adıyla CD olarak çıkmıştı. Elimizdeki yeni baskı plak ise 1995 yılında basılan CD’nin tıpkı plak versiyonu...

2015 yılında 96 yaşında vefat eden Müzeyyen Hanım, 1983’te askeri darbenin çizmeleri altında yaşanan günlerde sahneleri bırakma kararı almış, bu güzel albümü de bu kararından üç yıl sonra doldurulmuştu.