Vitrindekiler...

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:03

Cumhuriyetsiz Demokrasi / Özdemir İnce / Cumhuriyet Kitapları / 184 s.

Cumhuriyetsiz Demokrasi kitabı, Özdemir İnce’nin Hürriyet gazetesinde yayımlanmış yazılarından oluşuyor. Bir araştırma sonunda yazılmış, bir olgunun analiz edildiği ve çözüm yolları öneren, deneme ve eleştirel deneme olarak nitelenebilecek, zamana yenilmeyen ve her biri tarihe tanıklık eden yazılar. Hayali bir demokrasiyi boyayıp satmak için “demokratik olmayan birçok cumhuriyet var” diyenlere karşı Özdemir İnce bir kez daha, “Bizi ilgilendiren cumhuriyetli bir demokrasi” diyor ve 1923 Cumhuriyeti’ne karşı kurulan tuzakları bozuyor.

Mehmet’in Babası Nâzım / Gündüz Vassaf / İllüstrasyonlar: M.K. Perker / Karakarga Yay. / 96 s.

Nâzım Hikmet oğlu Mehmet’le Gündüz Vassaf’ın dizelerinde buluşuyor. Mehmet’in Babası Nâzım, bir ilk kitap. Hem Nâzım Hikmet’in yaşamını her yaştan kişinin okuyabileceği hem de oğlu Mehmet’le aynı sayfalarda buluştuğu bir ilk kitap. Vassaf, Nâzım’ın çocukluğundan başlayarak davet ettiği bu yolculukta hem Nâzım’ın hem de Vassaf’ın dizeleriyle Mehmet’in hikâyesine tanık ediyor. Bu kitaptaki şiirler ve çizimlerle Nâzım’ın yaşamında bir yolculuğa çıkacak, oğlu ressam Mehmet’in hikâyesini ilk kez okuyacak, Mehmet’in babası Nâzım’la tanışacaksınız.

68 Kuşağı - Doğuş ve Arayış / Öner Yağcı / Bilgi Yay. / 351 s.

“Biz devrimciler olarak.. Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan, bıkmadan, yılmadan, yorulmadan Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye İçin; bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı, son nefesimize kadar mücadele edeceğimize, devrimci şerefimiz üzerine ant içeriz.” 68'in Devrim Andı... 68 Kuşağı - Doğuş ve Arayış, Öner Yağcı’nın usta kaleminden devrimlerin savunucusu 68 kuşağını yaratan öğretmenlere, bağımsızlık sevdasının uykusuz aydınlarına saygıyla, gençlerine sevgiyle kaleme alınmış yetkin bir inceleme.

İsa’nın Çocukluğu / J.M. Coetzee / Çev. Bülent O. Doğan / Can Yay. / 304 s.

Okyanusu aşan uzun bir deniz yolculuğunun sonunda bir adamla bir çocuğun bulunduğu gemi karaya yanaşır. Çocuğun, yani David’in annesi kayıplara karışmıştır ve gemide tanıştığı Simon ona sahip çıkarak sorumluluğunu üzerine alır. Ayak bastıkları bu yeni ülkede onlara yeni bir isim, yeni doğum günleri ve yeni bir hayat verilir. Bu iki yabancı tanımadıkları, gelenekleri ve dili hakkında hiçbir şey bilmedikleri bu ülkede David’in hiç hatırlamadığı annesini aramaya koyulurlar. Zira Simon onu görür görmez tanıyacaklarından emindir… Üçlemenin ilk kitabı, geneli diyaloglardan oluşan alegorik ve tekinsiz İsa’nın Çocukluğu’nda Coetzee, köksüzlük, yersiz yurtsuzluk gibi günümüze özgü temaları ustaca ele alıyor.

Alacakaranlıkta Elyordamı / Enis Batur / Kırmızı Kedi Yay. / 424 s.

“Yılda irili ufaklı birkaç yüz ziyaret gerçekleşiyor çalışma odamda. Yalnızca insanlar mı, hayır: Yapılar ve yapıtlar, olaylar ve nesneler de. Hep sevdim dolaşmayı. Dolaşmak, biraz da dolmak. Yazmak, boşalarak içini doldurmak. Bir bakıma ‘devriâlem’ olarak görüyorum kurulan ağı: Coğrafya’nın mı içinde bir tek, hayır Tarih’in, geniş zamanların da.” Enis Batur’un yeni içbükeyler toplamı Alacakaranlıkta Elyordamı. Her zaman olduğu gibi edebiyattan sinemaya, plastik sanatlara; yazardan yönetmene, ressama, mimara yeni açılımlarla sıralanıyor metinler. Fasulye sıçramaya devam ediyor. Bir içeriye bir dışarıya. Türkiye’den dünyaya, dünden bugüne… Çağın tanığı olarak içinde bulunduğumuz alacakaranlıkta aydınlık yerleri işaret ediyor. Görebilene!

Parlak Yıldızlardık O zaman: Kültür Çalışmaları - Meral Özbek’e Armağan 1 / Derleyenler: Tülin Ural, Bahadır Vural / İletişim Yay. / 235 s.

Tu¨rkiye’de ku¨ltu¨r incelemelerinin gelişmesinde, özellikle popu¨ler ku¨ltu¨ru¨n sosyal teorinin saygın bir konusu haline gelmesinde öncu¨ rol oynayan Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan bir derleme Parlak Yıldızlardık O Zaman. Sinemadan edebiyata uzanan yazılar, gu¨ndelik hayatın içindeki sınıf mu¨cadelelerinin, toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı göru¨nu¨mlerini sunuyor. Nilgu¨n Abisel, Umut Tu¨may Arslan, Narin Bağdatlı, Hu¨lya Bulut, Aylin Sayın Gönenç, Sibel Kır, Eser Köker, Feryal Saygılıgil, Seval Şahin, Bahadır Vural, Egemen Yılgu¨r ve Levent Yılmazok’un katkılarıyla...