Vitrindekiler...

Güz Her Şeyi Bilir / Hulki Aktunç / Yapı Kredi Yay. / 184 s.

Modern öykücülüğümüzün ustalarından Hulki Aktunç’un öykü kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından ayrı ayrı yayımlanıyor. Her birinin kapağında Hulki Aktunç resimlerinin yer aldığı beş öykü kitabı yeni bir editörlükle okuruna ulaşıyor. Aktunç’un bu kapsamda yayımlanan beşinci öykü kitabı Güz Her Şeyi Bilir, “Her yazı, önce iyi bir okuma olmak zorundadır, her okuma da iyi bir yazı” diye başlıyor. Çağdaş öykünün yapısını sarsan, dil-biçim araştırmalarında uç noktaları yoklayan, Güven Turan’a göre de Aktunç’un, “öyküyü meddah-halk hikâyesi-öykü çizgisinde kesiştirdiği” ve “girişi, gelişmesi olan, bir kişinin üzerine kurulmuş olan bir yapıdan, çok kişili ama kişiler arasında ayrımın olmadığı bir yapıya ulaştığı” bir yapıtı.

Laiklik Siyaseti: Fransa ve Türkiye’de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim / Murat Akan / Bilgi Yay. / 430 s.

Murat Akan, laiklik üzerine tarihsel, antropolojik, siyasi ve hukuki akademik çalışmalara önemli bir katkı niteliğindeki kitabında; laiklikle ilgili fikirlerin Fransa ve Türkiye arasında nasıl gidip geldiğinin ve bu fikirleri din ile toplum arasındaki ilişkiye dair daha geniş anlayışlarla nasıl ilişkilendirileceğinin kapsamlı bir anlatısını sunuyor. Fransa ve Türkiye üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmalar genelde katı antiklerik laiklik ile ılımlı liberal laiklik arasındaki karşıtlığı vurgular. Akan’ın çalışması, iki uçlu bir yaklaşımın laikliğin siyasi inşasının temel sorununu göz ardı ettiğini gösteriyor: Devlet sivil dini. Akan, Üçüncü Fransa Cumhuriyeti’nde liberal laikliğin nasıl kazandığını ve Türkiye’de Kemalizm’in AKP’nin egemenliğinin yolunu nasıl açtığını gösteriyor.

Alkoller / Apollinaire / Çev. Gertrude Durusoy, Ahmet Necdet, Jean-Louis Mattei / Ayrıntı Yay. / 205 s.

Modern şiirin geçtiğimiz yüzyılın başlangıcında karşı karşıya kaldığı gerilime en güçlü yanıtlardan biri 1913’te yayımlanan Alkoller kitabıyla Apollinaire’den gelmişti. Modern yaşamın getirdiği yeni gerçeklik öğelerini sözcüğün tamamen özgürleştirildiği alışılmamış bir imge düzeninde parçalayarak şiire dönüştüren Alkoller, kendine özgü benzersiz temalara odaklanırken “yerleşik yazı düzenini” de sarstı. İlk kez Apollinaire tarafından kullanılan “gerçeküstü”nün, karanlık bilinçaltı yoluyla yaşantı ve izlenimlere müdahalesi yepyeni biçimlerin ortaya çıkmasını sağladı. Geçmişin biçimlerinden yararlanmayı ihmal etmeyen üretici ve yenileyici bireşimlere açtığı kapıyla Alkoller, “yüzyılın büyük şiir sanatı”nın kaynak yapıtları arasında yer alıyor.

04:00 / Hikmet Hükümenoğlu / Can Yay. / 400 s.

Geçmişindeki korkunç bir olay yüzünden hayattan kaçan Giray’la eski eşi - ve yeni cinayet masası baş komiseri - Defne kaybolan çocukların sırrını çözmek için yeniden bir araya gelir. Ancak Giray, gizli gücünü kullanmaya razı olacak mı? Ve tanımadığı insanlar için hayatını tehlikeye atmak onu kendi karanlığından çekip çıkarabilecek mi? 04:00, Hikmet Hükümenoğlu’nun gerilimle fanteziyi birleştirdiği, hızlı kurgusuyla etkileyen bir 21. yüzyıl romanı.

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası / Hüner Tuncer / Sia Kitap / 192 s.

1923-1938 dönemindeki dış politika, Mustafa Kemal Atatürk’ün saptadığı ve çoğu kez bizzat uyguladığı bir dış politikaydı. Batılı devletler tarafından “Hasta Adam” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin dış politikası ve diplomasisi tarihe karışmış ve yerini Atatürk’ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine dayanan barışçı dış politikası ve diplomasisi almıştı. Cumhuriyet’in ilk büyükelçileri yine bizzat Atatürk tarafından seçilmişti. Bu diplomatlar, Atatürk’ün ortaya koyduğu dış politika ilkelerini yürekten benimsemiş, kendilerini diğer devletlerin diplomatlarıyla eşit statüde gören, onlara asla boyun eğmeyecek kişilerdi. Tuncer kitabını, Atatürk dönemi dış politikasının bundan böyle Türkiye’yi yönetecek olan kadrolara örnek oluşturması ümidiyle kaleme aldığını ifade ediyor.

Boğaz'ın İnsanları - Boğaziçi’nde Tanıdık Yüzler / Artun Ünsal / Kırmızı Kedi Yay. / 288 s.

Artun Ünsal’ın, yıllar önce başlattığı “sıradan insan portreleri”nde yepyeni bir toplam Boğaz’ın İnsanları - Boğaziçi’nde Tanıdık Yüzler. Çeyrek asırdan fazla bir zamandır Çengelköy sakini Ünsal, Üsküdar’dan Paşabahçe’ye yer yer Beyoğlu, Ortaköy ve Beşiktaş’a uğrayarak balıkçısından çiçekçisine, halatçısından dişçisine, mimarından pastanecisine kırk dört “sıradan insan” portresi çiziyor. Belki yanımızdan geçen, belki dükkânından alışveriş yaptığımız insanlar bunlar. Günlük hayhuy içinde hem var hem yoklar... Ama artık varlar. Artun Ünsal’ın kaleminden bir küçük insanlar fotoğrafhanesi.