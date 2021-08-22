Vitrindekiler...

22 Ağustos 2021 Pazar, 00:03

Yazınsal Okuma Süreçleri: Yazınbilim, Göstergebilim, Anlatıbilim Teknikleri / Ayşe Eziler Kıran, Zeynel Kıran / Seçkin Yay. / 600 s.

Güncellenmiş olarak yayımlanan çalışmanın amacı geçmiş ve günümüz yapıtlarını yazarlarından bağımsız olarak nesnel biçimde çözümlemek için yazınsal ve dilsel kuramları tanıtmak, araçlar sunmak. Yazınsal eleştiri yapmak isteyenlere temel dilsel ve sanatsal araçlar sunmak, aşırı ve tutarsız yorumlar konusunda bilgilendirmek. İncelemenin konu başlıkları ise şöyle: Yazınbilim ve Yazınsal Türler, Yanmetin, Gerçeklik, Kurmaca ve Anlatı, Kurgusal Anlatının Sözleri, Anlatının Yapısal Çözümlemesine İlişkin Temel İlkelerin Belirlenmesi, Anlatı Kahramanları, Zaman ve Uzam, Anlatısal Örnekçeler Aracılığıyla Anlatı Çözümlemesi, Metinlerarası İlişkiler, Anlatım Teknikleri Yinelemeler, Erken Anlatım, Metalepse.

Öykünün Başlangıcı: Türküleri Yakanlar 1 - Hasan Hüseyin’in Yaşamöyküsü / Azime Korkmazgil / Kırmızı Yay. / 590 s.

Hasan Hüseyin, Anadolu şairler ormanının en ödün vermez, başı eğilmez en güzel ağaçlarından birisidir. Hasan Hüseyin hiçbir zaman sakin limanların şairi olmadı. Durgun suların güvenliğine sığınmadı. Sorumlu bir gazeteci, sosyalist bir yazar, bir dilbilim ustası ve elbet büyük bir şairdi. Korkmazgil, şairin yazınsal düşsel ve gerçek dünyasında bir ömür boyu var olmanın verdiği esriklik ve sorumluluğunu, yakın tanıklığı destansı bir yaşam öyküsüne dönüştürüyor.

Tedirgin Sohbet (1951 - 1970): Paul Celan & Martin Heidegger / James K. Lyon / Çev. Cem Yavuz / Everest Yay. / 392 s.

Kendisini “dünyaya fırlatılmış biri” diye niteleyen Alman dilinin en sarp ve büyük şairi Paul Celan, yazınına Heidegger’in sanat ontolojisinden yoğun etkiler devşirdi. Yirmi yıl boyunca özellikle dil tasavvuruna büyük bir hayranlık beslediği düşünürü Nazi geçmişinden ötürü kamusal bir özre teşvik edebilme arzusunu taşıdı. Heidegger ise, Celan’ın şiirine on yılı aşkın süre boyunca büyük bir beğeniyle yaklaşmıştı. Bu sürede mektuplaşmalar ve aracılarla süren diyalogları 1967’de yüz yüze görüşmeye dönüştü. Celan ile fenomenolojik yaklaşımıyla modern düşünceyi köklü bir biçimde etkileyip dönüştüren, Nasyonel Sosyalist Parti üyesi ve taraftarı Heidegger arasında 24-25 Temmuz 1967’de Todtnauberg’te gerçekleşen buluşma, 20. yüzyıl entelektüel tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilmektedir.

Başkalarının Ülkesi / Leila Slimani / Çev. Işıtan Tual Şekircigil / Kırmızı Kedi Yay. / 312 s.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alsacelı bir genç kızı ve aşık olup evlendiği Fransa için savaşan Faslı bir askerin, Meknes yakınlarındaki çiftliğe yerleştiklerinde, doğanın, taşranın zorlu koşulları, yabancı ya da azınlık olmanın farklı biçimleri yanında Fas’ın siyasi çalkantılarıyla da yüzleşmeleri gerekecektir. Başkalarının Ülkesi, Goncourt ödüllü Leïla Slimani’den, melezlik, yabancılık, yerlilik üzerine, Fransa’nın sömürgeci geçmişine de dokunan, kendi ailesinin kökenlerinden ilham alan sürükleyici bir aile hikâyesi.

İlhan Koman Sözlüğü / Necmi Sönmez / Doğan Kitap / 184 s.

Çalışmaları 1950’lerden başlayarak uluslararası yayınlarda değerlendirilen, Venedik, São Paulo Bienali’nde gösterilen, MoMA’dan Moderna Museet’e kadar birçok önemli müze koleksiyonunda temsil edilen İlhan Koman, özellikle İsveç’te kamusal alanlarda gerçekleştirdiği heykelleriyle dünya sanat tarihine geçmiş bir yaratıcı. Aynı zamanda Hulda adlı teknesini Türkiye ve Avrupa’nın yaratıcı insanlarıyla birlikte bir evden çok, kendine ait bir dünyaya dönüştüren bir derviş. Çalışma, Koman’ın Türk, Fransız ve İsveç kültürlerini harmanlayarak oluşturduğu kültürler arası yaşam, üretim ve paylaşıma açma süreçlerini ortaya koyan bir rehber sunuyor.