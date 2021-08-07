Vitrindiki Albümler

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

ARMAGEDDON TURK ‘ANADOLU LO-Fİ’ (GARAJ MÜZİK)



Bir prodüksiyon ekibi olarak bilinen Armageddon Turk yeni bir proje değil; yıllardır Kelis, Moby, Gorillaz, Pet Shop Boys, Janet Jackson, Mel C, Teoman, Sezen Aksu, Nazan Öncel gibi isimlere yaptıkları resmi remikslerle tanınıyor. Ancak “Anadolu Lo-fi” kendi hesaplarına yayımladıkları ilk albüm.

Mevcuttaki Orkun Tunç ile Londra’da yaşayan Türk prodüktör Zag Erlat salgının başladığı günlerde lo-fi denemeler yapıyorlardı. Üzerinde durdukları parçalar ise daha ziyade anonim türkülerdi. Niyetleri gelecek kuşaklara geleneksel müziğinizi yorumlayarak bırakabilecekleri işlerdi. Zira onlara göre yeni kuşaklar, eski türkülerden uzak kalmamalı, onlara sahip çıkmalı, öz malı olduğunu hissetmeliydi.

Hazırladıkları repertuvarı özgün sample’larla yorumlamak amacıyla müzisyen dostlarını da davet ettiler. Gitarda Kaan Çelik Metin, trompette Ege Cengiz, tarda Nevcivan Özel, piyanoda Gonca Feride Varol, kemençede Nevbahar Özel onlara eşlik edince, hazırlık süreci yedi ay, ama vücuda getirilmesi kısa sürmüştü.

“Anadolu Lo-fi”, Anadolu’nun pastoral havasıyla KLF’nin chill-out konseptinin iç içe geçmiş, “TRT Ara Müzikleri” plaklarının günümüze uyarlanmış hali. Chill-out-türkü denebilecek enteresan bir sentez.

OMA ‘İKİ’ (PEOPLE MAKE MUSİC)



Burak Güngörmüş, 2014 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz topluluğunun üyesiyken tanışmıştı Demet Çizenel ile, Galata’da ortak bir arkadaşlarının mekânında. Müzik muhabbeti Demet’in Büyükada’ya taşındığında komşu olmalarıyla ciddiye binmiş, müzik yapmaya başlamışlardı. Burak bas çalıyor, blues ve rock dinliyor, Demet ise elektronik müzikle ilgileniyor, beste yapıyor, şarkı söylüyordu. Adada stüdyoya kapanıp ikili olmuşlardı, OmA adında.

Dört yıllık çalışmanın ardından 2018 yılında “Tohum” adında bir albümleri çıkmıştı. Aslında o dönem, o kadar hummalı çalışmışlardı ki, şimdi piyasaya sürdükleri “İki” adlı albümdeki besteler bile aynı zaman diliminde oluşmuştu. İlk albümden sonra yaptıkları tek şey, ellerinde biriken diğer besteleri salgın günlerinde uzaktan yeniden düzenlemek ve kaydetmekti; çünkü Demet adadan ayrılmış, Göztepe’de ailesinin yanına taşınmıştı.

Yeni albümde yapımcı Can Kuman bir parçada piyano çalmış, bir parçada da yaylıları yazmış. Vokal ağırlıklı alternatif elektro-pop, trip-hop tarzındaki 11 şarkı ikilinin ortak ürünü. Demet ve Burak’ın ayrı ayrı sahip olduğu farklı yönelimler, müzikleri için zenginliğe dönüşmüş. Çizgi filmlerdeki kadar fantastik, çocuk dünyası kadar masum.

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