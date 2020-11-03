Viyana’da 6 farklı noktada silahlı saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

03 Kasım 2020 Salı, 02:29

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Schwedenplatz bölgesindeki bir Sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan saldırganlardan birinin de polis tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırı sırasında bir polis ağır yaralandı. Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.

Öte yandan Avusturya medyası, bazı restoranlardaki kişilerin rehin alındığını duyurdu. İddia henüz resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.

7'Sİ AĞIR 15 YARALI

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi. Sörös, çatışma esnasında hayatını kaybeden bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

BÜYÜKELÇİ CEYHUN'DAN UYARI

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz” dedi.

'TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ'

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki çatışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana’da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan kamu yayıncı kuruluşu ORF’in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi.

Bu arada Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz bir net bir tespitin yapılamadığını duyurdu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüy