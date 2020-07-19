Vodafone Park'ta sezonun son derbisi

19 Temmuz 2020 Pazar, 12:10

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi için üçüncülük iddiasını süren Beşiktaş’ın hedefi mutlak galibiyet iken, Fenerbahçe ise kazanarak kötü geçen sezonu taraftarına derbi galibiyeti armağan ederek kapatmak istiyor.

SON 9 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Beşiktaş’ın, iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. Siyah beyazlı ekip iç sahada çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.Öte yandan, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek yenilgisini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda aldı.

FENERBAHÇE DEPLASMANLARDA KAYIP

Fenerbahçe’nin deplasmanlardaki performansı düşündürüyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de çıkmış olduğu 16 deplasman maçında sadece 17 puan toplayabildi. 4 galibiyet alan sarı lacivertli ekip, 5 maçtan beraberlikle, 7 maçtan da sahadan boynu bükük ayrıldı. 16 maçta rakip filelere 17 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü.