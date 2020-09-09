Voleybolda 2020 Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı kazandı

Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

AA
09 Eylül 2020 Çarşamba, 21:24
Voleybolda 2020 Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı kazandı
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Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.


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