Voleybolda 2020 Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı kazandı
Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
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