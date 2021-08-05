Voleybolda Efeler ve Sultanlar Ligi'nin yeni sezon fikstürleri çekiliyor
Voleybolda Efeler ve Sultanlar Ligi'nin yeni sezon fikstürleri 11 Ağustos'ta belli olacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi, 11 Ağustos'ta yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi kuraları, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da çekilecek.
Ayrıca 11 Ağustos'ta Erkekler 1. Ligi'nde saat 11.00, Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi'nde saat 11.35'te kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kadınlar ve erkeklerde 2. lig fikstürleri ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak kurayla belli olacak.
Kura çekimleri, federasyonun YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.
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