Voleybolda galibiyetle başladık
Türkiye - Bosna Hersek: 3-0
SALON: Boris Trajkovski
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), (Metin, Volkan (L), Efe, Arda, Burak, Faik Samed)
BOSNA HERSEK: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic, Dominkovic (L) ( Fazlic, Zenovic, Alic, Merdanovic, Hadzic)
SETLER: 25-9, 25-19, 25-18
SÜRE: 60 dakika (16, 22, 22)
Kuzey Makedonya’da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci etabı başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci etabın ilk maçında karşılaştığı Bosna Hersek'i üstün bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki namağlup liderliğini sürdürdü
Filenin Efeleri, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
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