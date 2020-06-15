Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun
Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.
Video Haberler
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar