Volkswagen, 'Voltswagen'in 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:22

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, ABD biriminin 'Voltswagen' markası ile faaliyet göstereceği haberinin '1 Nisan şakası' olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada isim değişikliğinin 1 Nisan ruhuyla yapılmış bir PR çalışması olduğu ve şirketin elektrikli araç serisine dikkat çekmek istediği belirtildi.

Söz konusu değişikliğie ilişkin yapılan açıklamada, "Volkswagen mirasının temellerinin korunacağı" belirtilirken, Volkswagen’ın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak değiştirileceği belirtilmişti.

Ayrıca şirket, benzinli arabalar için kullandığı koyu mavi logosu yerine, yeni elektrikli arabalarda açık mavi yeni bir logonun kullanılacağı da belirtmişti.

Volkswagen Sözcüsü Mark Gillies, "Yeniden adlandırma, 1 Nisan Şakası Günü ruhuna uygun bir duyuru olacak şekilde tasarlandı ve tamamen elektrikli ID.4 SUV'nin lansmanına dikkat çekildi. Herkese elektrikli mobilite getirme taahhüdümüzü işaret etti" dedi.



