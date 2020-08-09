VSR700 prototipi, ilk otonom serbest uçuşunu gerçekleştirdi

09 Ağustos 2020 Pazar, 13:36

Bu uçuş, Kasım 2019’da prototipin yasal düzenlemelere uyacak şekilde gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından programda önemli bir adımdır. Airbus Helicopters, bu uçuşu gerçekleştirmek için ilgli otoriteler tarafından uçuşa elverişlilik onayının sağlandığı sanal bir çevre kullandı ve uçuş testi programı artık uçuş süresini aşamalı olarak geliştirmeye hazır hale geldi.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even, “VSR700 ile gerçekleştirilen serbest uçuş, Fransız Donanması’nın gelecekteki insansız uçakları için risk azaltma çalışmalarının bir parçası olarak 2021’in sonunda yapılacak deneme seferlerine giden önemli bir adımdır. Fransız PlanAero sayesinde program, bir denizcilik ortamında başarılı UAS operasyonları için teknik ve operasyonel yönlerini geliştirmek ve olgunlaştırmak için iki göstericiden ve isteğe bağlı pilotlu bir araçtan tam olarak faydalanabilecek” dedi.

Hélicoptères Guimbal’ın Cabri G2’sinden yola çıkılarak üretilen VSR700, 500-1000 kg maksimum kalkış ağırlığı aralığında insansız bir hava sistemi. Yük kapasitesi, dayanıklılık ve operasyonel maliyet arasındaki en iyi dengeyi sunuyor. Uzun süre boyunca birden fazla tam boyutlu deniz sensörünü taşıyabilir ve helikopterle birlikte mevcut gemilerden düşük lojistik ayak iziyle çalıştırılabiliyor.

Bu VSR700 prototipi, ilk uçuşundan bu yana geçen dokuz ay içinde geliştirildi. Program, coğrafi sınırlama işlevinin yanı sıra gerektiğinde görevin sona ermesini sağlayan Uçuş Sonlandırma Sistemini de uygulama özelliğine sahip. Hava aracında, otopilot yazılım gelişmeleri ve güncellemelerinin yanı sıra yapısal modifikasyonlar ve takviyeler ile eşit şekilde değişiklikler yapıldı.



