Vücut kitle indeksi 23’ün üzerinde olan kişiler Covid-19 nedeniyle daha fazla risk altında

02 Mayıs 2021 Pazar, 00:00

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, 24 Ocak ile 30 Nisan 2020 arasında İngiltere’de hastane bakımına ihtiyacı olan 13 bin 503 Covid-19 hastasını inceleyerek vücut kitle indekslerini (BMI/VKİ) karşılaştırdı. Bilim insanları artan vücut ağırlığıyla birlikte şiddetli Covid-19 riskinin arttığını keşfetti.

NTV'nin aktardığına göre, The Lancet Diabetes And Endocrinology adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışma, hastaneye yatma riskinin kademeli olarak 23 puanlık VKİ’nin üzerinde arttığını ve önceden var olan diğer sağlık koşullarından bağımsız olduğunu buldu.

İLK KEZ TÜM VKİ ARALIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Önceki çalışmalar obez insanların Covid-19'dan daha ciddi hastalık ve ölüm riski altında olduğunu bulsu ancak söz konusu araştırmada tüm VKİ aralıkları ilk kez incelendi.

40 YAŞIN ALTINDAKİLERDE RİSK ARTIYOR

Sağlıklı bir vücut kitle indeksi 18,5 ile 25 arasında kabul ediliyor. Ancak yeni çalışma, vücut kitle indeksi 23’ün üzerindeki olan her insanın Covid'den hastaneye yatma riskinin yüzde beş arttığını gösterdi. Bu ilişkinin özellikle genç yetişkinlerde daha yüksek olduğu belirtildi. Örneğin, 20 ila 39 yaş arasındaki kişilerin 23'ten fazla BMI puanı için hastaneye kaldırılma olasılığı yüzde 9 daha yüksekken, 80 yaşın üzerindeki biri için risk artışı sadece yüzde bir olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, vücut kitle indeksi 18,5'in altında olan zayıf insanların da Covid-19'a karşı daha fazla savunmasız olduğu ortaya çıktı.





AŞILAMA POLİTİKALARINDA OBEZİTE RİSKİ TAŞIYAN GENÇLERE ÖNCELİK VERİLMELİ

Oxford Üniversitesi’nden çalışmanın başyazı Dr. Carmen Piernas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “'Çalışmamız, çok mütevazı fazla kilonun bile ciddi Covid-19 komplikasyonları riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kiloyla ilişkili risklerin en fazla 40 yaşın altındaki kişilerde olduğunu, kilonun 80 yaşından sonra şiddetli Covid-19 geliştirme şansı üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya koyduk. Bulgularımız, aşılama politikalarının obezite riski altında olan özellikle de genç yaş gruplarına öncelik vermesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZİ NASIL HESAPLAYABİLİRSİNİZ?

Vücut kitle indeksi, vücut kütlesinin, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanıyor. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde ediliyor.

Standart Formül:

VKİ= (kilogram cinsinden ağırlık / (metre cinsinden yükseklik x metre cinsinden yükseklik))

DEĞERLENDİRME

18,5 yaş altı: Zayıf

18.5 - 24.9: Sağlıklı

25 - 29.9: Fazla Kilolu

30 veya üzeri: Obez



