Walmart haberi piyasaları karıştırdı; Litecoin fırladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:51

ABD'li perakende devi Walmart'tan Litecoin ile ilgili açıklama geldi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Litecoin ile bir ortaklıklarının bulunmadığını açıklayan Walmart, basına yansıyan iddiaları reddetti. Şirket, haberin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Walmart'ın açıklamasının ardından Litecoin sert düşüş yaşadı.

En eski kripto para birimleri arasında yer alan Litecoin, 235 dolardan 180 dolara çekildi.

Şirketin e-ticaret platformlarında 1 Ekim'den itibaren Litecoin ile ödeme seçeneği sunulacağı iddia edilmişti. Haberin ardından Litecoin'in değeri 175 dolardan 235 dolara kadar yükselmişti.