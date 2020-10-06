Warner Bros., vizyon takviminde yeniden değişiklik yaptı

06 Ekim 2020 Salı, 11:21

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte mart ayından beri kapalı olan sinema salonları kapılarını yeniden açtı. Pandemi sonrası vizyona giren ilk büyük yapım olan "Tenet"in gişede hayal kırıklığı yaratması ise büyük bütçeli filmlerin gişede bütçelerini karşılamasının mümkün olmayacağını gözler önüne serdi. Bu durum, Warner Bros., Disney ve MGM gibi büyük stüdyoların planlarını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu.

Geçen haftalarda Denis Villeneuve imzalı "Dune" filminin ertelenmesi gündeme gelmiş, filmin yayımlanan fragmanında herhangi bir vizyon tarihi belirtilmemesi de bu iddiaları güçlendirmişti.

Warner Bros. cephesinden beklenen haber geldi. Buna göre 18 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan "Dune" filmi, 1 Ekim 2021’e ertelendi. Böylece film ilk başta planlanan vizyon tarihinden yaklaşık bir yıl sonra izleyici ile buluşacak.

'THE BATMAN', 'THE fLASH' VE 'SHAZAM! 2' DE ERTELENDİ

Filmloverss'ın aktardığına göre, Warner Bros.’un erteleme kararı "Dune" ile de sınırlı kalmadı. "Dune" filminin 2021’e ertelendiğinin duyurulmasından kısa süre sonra "The Batman", "The Flash", "Black Adam" gibi filmler için de benzer açıklamalar geldi.

Matt Reeves’in yazıp yönettiği, Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği "The Batman", 4 Mart 2022’ye ertelendi. Filmin pandemi nedeniyle ara verilen prodüksiyonuna geçtiğimiz haftalarda yeniden başlanmış olsa da, Robert Pattinson’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması prodüksiyonun bir kez daha sekteye uğramasına neden olmuştu.

Yeni Batman filmini 2022’ye erteleyen Warner Bros., daha önce 2022’ye ertelediği "The Matrix 4"u ise yeniden 2021’e çekti. Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği yeni Matrix filmi 22 Aralık 2021’de vizyona girecek.

DC’nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olan "The Flash", 3 Haziran 2022’den 4 Kasım 2022’ye ertelendi.

"Shazam! 2", 4 Kasım 2022’den 2 Haziran 2023’e ertelenirken, Dwayne Johnson’ın başrolünü üstleneceği "Black Adam" filmi ise vizyon takviminden çıkarıldı. Uzun yıllar ön hazırlık sürecinde kaldıktan sonra nihayet şekillenmeye başlayan "Black Adam" için yeni bir vizyon tarihi açıklanmaması dikkat çekti. Filmin akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.