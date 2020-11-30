Washington Post yakın döneme damgasını vuran Türk SİHA’larını yazdı
ABD'nin prestijli gazetelerinden Washington Post, Türkiye'nin sınır dışındaki askeri faaliyetlerinin başarısını Türk yapımı SİHA’lardan kaynaklandığını belirtti.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla yayınlanan haberde, Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini her geçen gün genişleten Türkiye'nin, bu yolda silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) faydalandığı; SİHA'ların Türkiye'de, teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.
TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
Haberde ayrıca, Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türk SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.
FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE MEDYASI DA YAZMIŞTI
Daha önce de Fransız L'Opinion, İspanyol El Pais, The Times, Economist gibi prestijli medya kuruluşları da sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarılarına büyük yer ayırmıştı.
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