Washington Post yakın döneme damgasını vuran Türk SİHA’larını yazdı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:04

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla yayınlanan haberde, Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini her geçen gün genişleten Türkiye'nin, bu yolda silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) faydalandığı; SİHA'ların Türkiye'de, teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.

TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR

Haberde ayrıca, Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türk SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.

FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE MEDYASI DA YAZMIŞTI

Daha önce de Fransız L'Opinion, İspanyol El Pais, The Times, Economist gibi prestijli medya kuruluşları da sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarılarına büyük yer ayırmıştı.















