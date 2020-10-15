Washington'daki bilim insanları tarafından yakalanan ikinci dev 'katil eşekarısı' kaçtı
Araştırmacılar, yuvasını bulup yok etme umuduyla GPS cihazı taktıkları ikinci bir Asya "katil eşekarısının" daha izini kaybetti.
Görsel: Reuters
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndaki (WSDA) bilim insanları geçen hafta canlı bir eşek arısı yakalamış ve vücuduna takip cihazı bağlamak için diş ipi kullanmıştı.
Eşekarısını doğaya salmalarının ardından izini takip edebiliyorlardı ve iz sürücünün "oldukça iyi" çalıştığı söyleniyordu.
Fakat daha sonra, arının yoğun bir ormanlık alana uçup radarlarından çıkmasının ardından araştırmacılar böcekle irtibatlarını kaybetti.
WSDA'nın idari böcekbilimcisi Sven Spichiger "Uçuşun ilk yönünü anladık" dedi.
Ama bu arı çok daha enerjikti.
Tarım Bakanlığı, geçen yıl ABD'nin Kanada sınırı yakınlarında ilk kez görülmelerinin ardından bu yıl eyalette, Kuzey Amerika'ya özgü olmayan toplam 18 adet Asya dev eşekarısına rastlandığını söyledi.
Birkaç hafta içinde ikinci kez, böceklerden biri araştırmacılardan paçayı kurtardı.
Yetkililer, bu ay yuvasına kadar takip edebilmek için canlı bir eşekarısına daha radyo vericisi yapıştırmaya çalıştıklarını ama yapıştırıcının yeterince hızlı kurumadığı bildirmişti.
Radyo vericisi düşmüştü ve nihayetinde eşekarısı uçamamıştı.
Asya dev eşekarısı (5 santim boyuyla dünyadaki en büyüğü), bütün bir balarısı kovanını öldürebilen istilacı bir tür ve iğnesi insanlara çok acı veriyor.
ABD'nin kuzeybatısındaki çiftçiler, frambuaz ve yabanmersini de dahil birçok mahsulün yaymasını sağlamak için bu balarılarına muhtaç.
Lakaplarına rağmen, Asya'da eşekarılarının bir yılda öldürdüğü insan sayısı en fazla iki haneli sayılara ulaşıyor ve uzmanlar bu sayının muhtemelen çok daha az olduğunu söylüyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Birleşik Devletler'de genellikle görülen eşekarıları, yabanarıları ve balarılarının yılda ortalama 62 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
Spichiger, "katil eşekarılarından" gelen asıl tehdidin, balarısı kovanlarına yaptıkları yıkıcı saldırılar olduğunu ve bu kovanlara saldırdıkları zamanın yaklaştığını belirtti. Buna "katliam safhası" adını verdi.
Kaynak: Independent Türkçe
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