WBA, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

02 Şubat 2021 Salı, 07:52

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

26 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak WBA forması giyecek. WBA, Galatasaraylı Diagne'yi de almıştı. Ozan da Liverpool'la sözleşme imzalamıştı.