WBA, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
26 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak WBA forması giyecek. WBA, Galatasaraylı Diagne'yi de almıştı. Ozan da Liverpool'la sözleşme imzalamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'