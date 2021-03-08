Welinton: Şampiyonluk kutlamalarını yaşamak istiyorum

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:33

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sezon başındaki performansıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Welinton, “Bildiğiniz gibi lig başlamadan önce bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Herkes bunu biliyor. Ama hocamın verdiği güvenle, takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle birlikte Allah'a şükür daha iyi durumdayım” diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'IN STİLİ DEĞİŞMEDİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı, "Hocamızın hep kazanmaya oynayan bir stili var. Burada büyük takım faktörü var. Burada sizden kupalar kazanmanızı bekliyorlar. Burada hedef var. Ama hocamızın stili aynı, hiç değişmedi" yorumunu yaptı.

Kasım ayında eleştirildiği dönemde Sergen Yalçın'ın kendisi için ‘Welinton'dan çok memnunum, iyi ki transfer etmişiz' sözleri hatırlatılan Welinton, “Hocanın bu açıklamasından haberim yoktu. Kimse de bana tercüme etmedi. Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sadece benim değil, takımın da ileriye gitmesi var. Bu da çok önemli” diye konuştu.

"LİDERİZ AMA LİG BİTMEDİ"

Lig lideri olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten siyah-beyazlı futbolcu, "Takımdaki ambiyans çok iyi. Bundan sonra da bozulmayacak. Evet lideriz ama bitmiş bir durum yok. Her maçta aynı şekilde mücadele etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarları mutlu etmek için mücadele edeceğim"

Taraftarlara da mesaj gönderen Welinton, "Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte onları daha fazla mutlu etmek için mücadele edeceğim" dedi.

Gol atmak istediğini şu ana kadar da fırsatları kovaladığını hatırlatan Welinton, "Beşiktaş'taki oyun düzenine bakıldığında çok pozisyona giriyoruz. Bana gerek kalmıyor. Ama fırsat gelince de golümü atmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"DAHA DA İLERİYE GİTMEK İSTİYORUM"

"Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri" diyen Welinton şöyle devam etti, "İkili mücadelelere hocamız çok önem veriyor. Arkadan topla oyun kurma da olabilir. Her gün bu rutinin içinde olmak önemli. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha da ileriye gitmek istiyorum. Hoca kimi seçerse onunla oynayacak. Oyuncularımızın hepsi üst düzey oyuncular."

“ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI YAŞAMAK İSTİYORUM”

Başakşehir maçında 3 puan hedeflediklerini de kaydeden Welinton, şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmediklerinin altını çizdi; ancak şampiyonluk kutlamalarını yaşamak istediğini vurguladı.

31 yaşındaki oyuncu, “Fenerbahçe maçına daha çok var (21 Mart). Bu nedenle bu maçı düşünmüyoruz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Ardı ardına yoğun bir tempo var. Ama deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olur. Bu da küçük bir avantaj. Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm zaten. Taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.s