Whatsapp, alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor: Peki nasıl kullanılacak?

10 Kasım 2020 Salı, 16:00

Küresel bir internet devi haline gelen Facebook, özellikle son yıllarda hem Facebook hem de Instagram uygulamasındaki alışveriş özelliklerini geliştirmeye büyük önem veriyor. Üstelik Facebook, “sosyal medyada alışveriş” deneyimini WhatsApp için yayınlamış olduğu alışveriş özellikleriyle anlık mesajlaşma uygulamasına da genişletiyor.

TÜM DÜNYADA KULLANIMA SUNUYOR



Facebook, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterilerine ürün katalogları sunabilmesi ve kullanıcıların WhatsApp üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için alışveriş özelliklerini sürekli olarak geliştiriyordu ve Facebook şimdi, WhatsApp için test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor.

WHATSAPP’TAN HİÇ ÇIKIŞ YAPMADAN SATIN ALINABİLECEK



Artık bir işletmenin WhatsApp sohbet ekranına giriş yaptığınızda arama ikonu yerine alışveriş ikonu ile karşılaşacaksınız. Bu ikona dokunduğunuzda işletmenin WhatsApp’taki ürün katalogu karşınıza çıkacak. Satın almak istediğiniz ürünleri tıpkı bir alışveriş uygulaması gibi sepete ekleyebilecek, ödeme yapabilecek ve WhatsApp’tan hiç çıkış yapmadan satın alabileceksiniz.

WhatsApp’taki alışveriş özelliğinin belki de en ‘faydalı’ yanı, kullanıcıların ürünler hakkında işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek olması. Bir işletmenin WhatsApp katalogunu gezerken herhangi bir ürünle ilgili bir şeyi merak ettiğinizde direkt olarak işletmeye yazıp, sorunuzun cevabını öğrenebileceksiniz.

Son alışveriş butonu ile birlikte WhatsApp’ın, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler için müşterileri ile direkt iletişimde bulunabilecekleri güçlü bir pazar yeri haline gelebileceği aşikar. Bunun farkında olan Facebook, yakında WhatsApp Business için işletmelerden lisans ücreti almaya başlayacak. Böylece WhatsApp, Facebook için doğrudan bir gelir kaynağı haline gelecek.

Kaynak: Webtekno