WhatsApp masaüstü uygulamasında beklenen özelliğini uygulamaya soktu

Aylık aktif 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp’a kullanıcıların merakla beklediği özellik nihayet geldi. Dün gelen güncelleme ile birlikte artık WhatsApp masaüstü uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 10:56
WhatsApp masaüstü uygulamasında beklenen özelliğini uygulamaya soktu
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Bugünden itibaren kademeli olarak WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasını kullananlar sesli ve görüntülü aramaya yapmaya başlayabilecekler.

Masaüstü uygulamalarından yapılan sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreli olarak gerçekleştirilecek.

WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamada, söz konusu yenilik ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Heyecan verici bir duyurumuz var. Artık WhatsApp’ın masaüstü uygulamasından da gizli ve güvenli bir şekilde bire bir sesli ve görüntülü arama yapabiliyorsunuz."


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