WhatsApp masaüstü uygulamasında beklenen özelliğini uygulamaya soktu

05 Mart 2021 Cuma, 10:56

Bugünden itibaren kademeli olarak WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasını kullananlar sesli ve görüntülü aramaya yapmaya başlayabilecekler.

Masaüstü uygulamalarından yapılan sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreli olarak gerçekleştirilecek.

WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan açıklamada, söz konusu yenilik ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: