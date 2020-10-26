WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.
Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi.
Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi. WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.
Yeni güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak.
Söz konusu özellik hem iOS hem de Android platformları için yayınlandı. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi