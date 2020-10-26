WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem

WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 14:39
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
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 Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi.

Daha önce WhatsApp gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl olmak üzere üç opsiyon sunan platform bu opsiyonlara bir yenisini ekledi. WhatsApp’ın sohbetleri tamamen sessize alma özelliği tüm kullanıcılara açıldı.  

Yeni güncelleme ile kullanıcılarının istedikleri  WhatsApp mesajlarını sonsuza kadar kapatmasına imkan tanıyacak. 

Söz konusu özellik hem iOS hem de Android platformları için yayınlandı.  Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor.


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