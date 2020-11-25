WhatsApp'a hangi özellikler geliyor?
Facebook'un bünyesindeki mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma 3 yeni özellik getirmeye hazırlanıyor.
Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, Android Beta sürümüne getireceği 3 yeni özellik ile gündemde.
Güncellemeye göre, WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı gelecek. Yeni özellik kullanıcılar farklı sohbet penceleri için farklı duvar kağıdı seçmelerine olanak sağlıyor.
Söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunulacak
WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.
Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler "daha sonra oku" şeklinde isimlendirilecek.
Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair ise şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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