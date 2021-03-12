WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Instagram Reels videoları doğrudan oynatılabilecek

WhatsApp geliştiricilerinin yeni bir özellik üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp üzerinden Instagram Reels videolarını oynatmasını sağlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 12:55
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WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Instagram'daki Reels videolarının WhatsApp'tan oynatılmasını sağlayacak.

Kullanıcılar, özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte gönderecekleri Reels videoları için, Instagram'a ulaşmak zorunda kalmayacaklar. WhatsApp, bu tür videoları doğrudan açabilecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Webtekno'nun aktardığına göre, WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili detaylar netleşmedi. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şu an için bilinmiyor.

Özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan WABetaInfo ekibi, söz konusu özelliğin önümüzdeki güncellemelerden bir tanesinde kullanıma sunulacağını ifade ediyorlar.


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