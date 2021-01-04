WhatsApp’tan 'Google arama' hatası
2,2 milyarın üzerindeki kullanıcı sayılı WhatsApp Web’i, arama dilini İngilizce yapıp Google’da aratınca, sonuçlarda “WhatApp” bağlantısı ile karşılaşılıyor.
Facebook’un bünyesinde olan ve dünyanın en çok kullanılan mobil uygulamalarından birisi WhatsApp’a bilgisayardan erişmek için WhatsApp Web servisini kullanmak gerekiyor.
2,2 milyarın üzerindeki kullanıcı sayılı WhatsApp Web’i, arama dilini İngilizce yapıp Google’da aratınca, sonuçlarda “WhatApp” bağlantısı ile karşılaşılıyor.
WebTekno’dan Şahin Kılıç’ın haberine göre, platformun resmi internet sitesine yönlendiren bu metindeki hata göze küçük gelebilir. Ancak “WhatsApp Web” öbeğinin Google’da aylık 17 milyon arama hacmi bulunuyor. Türkçe aramalarda ise bu hacim yaklaşık 2,2 milyon. Yani her ay Google Türkiye’de 2,2 milyon kez WhatsApp Web aratılıyor.
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