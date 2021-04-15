WhatsApp'tan gizlilik hamlesi: 'Kaybolan mesajlar' özelliğini geliştiriyor
WhatsApp'ın "kaybolan mesajlar" özelliği, yeni güncelleme ile çok daha fazla imkan sunmaya başlayacak. Uygulama, kaybolan mesajlar özelliğini yeni seçeneklerle daha özel hale getirmeyi hedefliyor.
WhatsApp yakında grup sohbetlerinde kimin kendi kendini imha eden mesajlar gönderebileceğine karar vermenize izin verecek ve kullanıcılara gizlilik üzerinde ek olarak bir kontrol seviyesi sağlayacak.
Uygulama, bir süredir kaybolan mesaj özelliği üzerinde çalışıyor ve kullanıcılara, belirli bir süre sonra otomatik olarak kaybolacak şekilde gönderdikleri mesajları yapılandırma olanağı veriyor.
Şirket, özelliği daha da kullanışlı hale getirecek yeni seçenekler üzerinde çalışarak özelliği geliştirmeye devam ediyor. Son değişiklik, bir grup sohbetinin hangi üyelerinin kontrol edebileceğini ve kullanabileceğini seçmeyi mümkün kılan yeni yönetici seçeneklerinin eklenmesi.
Kaybolan mesajlar seçeneği bir süredir hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mevcut, ancak yalnızca yöneticiler bir grup için özelliği etkinleştirebiliyor veya devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni sürümde bu değişecek gibi görünüyor. Android uygulamasının en son beta sürümünde, iki seçenek arasından seçim yapmak mümkün oluyor. Ya tüm grup üyeleri ya da sadece yöneticiler kaybolan iletileri etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek.
Şu anda yeni özelliği görmek için WhatsApp beta programının bir parçası olmanız gerekli. Kaybolan mesajlar için grup kontrolleri Android için WhatsApp 2. 21. 8. 7 beta'da bulunabilir, ancak aynı seçeneğin yakın gelecekte iOS'a da geleceğini düşünebiliriz.
Kaynak: CHIP Online
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