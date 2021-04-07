Uzun zamandır bekleniyordu: WhatsApp düğmeye bastı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:17

WABetaInfo sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp kullanıcıları için, sohbet geçmişini iOS ve Android platformlu cihazlar arasında aktarılmasına imkan sağlayacak, uzun zamandır beklenen yeni bir işlev geliştiriliyor.

WABetaInfo’nun uygulamanın beta sürümünün eline geçen ekran görüntüsünde, servisin kullanıcının sohbet geçmişini Android veya iOS işletim sistemli farklı bir mobil cihaza aktarabilmesi için program güncellemesi istediği görülüyor.

Kullanıcıların yeni uygulamaya ne zaman kavuşacağı konusunda henüz resmi bilgi olmasa da gazeteciler, verileri bir akıllı telefondan diğerine aktarma özelliğinin, WhatsApp'ın aynı anda birden fazla cihazda kullanılmasına imkan sağlayacak kapsamlı güncellemenin bir parçası olduğunu açıklığa kavuşturdu.

Daha önce WhatsApp’ın masaüstü versiyonuna sesli ve görüntülü arama yapma imkanı sağlayan yeni bir işlev kazandırıldığı, yeni güncellemenin Windows ve Mac platformlu bilgisayar sahipleri tarafından kullanabildiği açıklanmıştı.

Kaynak: Sputnik