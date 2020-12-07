WhatsApp'tan yeni yıl kararı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:38

Özellikle salgın döneminde uzaktan çalışmaya uyum sağlayabilmek için uygulamay pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip mecra, bu kez yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile gündemde.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurmayı planlıyor.

WABetaInfo’nun aktardığına göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.

Söz konusu kararın 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacağ belirtildi.



