Wilfred Zaha diz çökmeyen ilk futbolcu oldu

14 Mart 2021 Pazar, 15:01

Premier Lig’de ırkçılığı ve ayrımcılığı protesto etmek amacıyla maçlardan önce yapılan diz çökme hareketine tepki gösteren Wilfred Zaha diğer oyuncuların aksine ayakta durarak diz çökmeyen ilk futbolcu oldu.

Premier Lig’de Crystal Palace, sahasında West Bromwich Albion’ı 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükselten Palace, küme düşme hattından uzaklaşırken West Bromwich 18 puanla 19. sırada kaldı. İki ekibin mücadelesinde ise bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz yıl George Floyd’un ölümün ardından Premier Lig’de oyuncular tepki göstermek için maçlardan önce kısa bir süre diz çökeceklerini açıklamıştı. Bu sezon da aynı protestonun yapılmasına karar verilse de Crystal Palace’ın forveti Wilfred Zaha, geçtiğimiz hafta hareketin anlamını kaybettiğini söyleyerek artık maçlardan önce protestoya devam etmeyeceğini açıklamıştı. Dün oynanan maçta Zaha, diğer oyuncuların diz çöktüğü esnada ayakta durarak protestolara katılmayan ilk Premier Lig oyuncusu oldu. İngiltere ikinci ligi Championship’de de birçok takım artık bu protestoyu devam ettirmeyeceğini ifade etmişti.

KENDİMİ AŞAĞILANMIŞ HİSSEDİYORUM

Zaha, diz çökme hareketi esnasında kendisini aşağılanmış hissettiğini söylemişti. Aldığı karara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı, “Başlama vuruşunda ayakta duracağımı herkes biliyordu. Doğru ya da yanlış bir şey yok. Ancak diz çökmenin sadece maç öncesi bir rutin haline geldiğini hissediyorum. Birçok insan hâlâ istismara maruz kalıyor. Lig yönetiminin yapmış olduğu çalışmalara ve bu hareketi devam ettirmek isteyenlere saygı duyuyorum. Toplum olarak daha iyi bir eğitimi teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya şirketleri sadece futbolculara karşı ırkçı ifadeler kullananlara değil, diğer insanlara karşı aynı söylemlerde bulunanlara da yaptırım uygulamalı. Sadece futbola odaklanmak ve keyif almak istiyorum.”