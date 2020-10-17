Wimbledon için değişik senaryolar

17 Ekim 2020 Cumartesi, 11:46

All England Lawn Tennis Club’ın (AELTC) gelecek yıl 28 Haziran – 11 Temmuz arasından yapılması planlanan Wimbledon için 3 senaryo üzerinde çalışıldığını açıkladı.

2.Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez ertelenen Wimbledon tenis turnuvasının organizatörü All AELTC 2021 için de erteleme kararı alabileceği iddia edildi. Sky Sports’da yer alan haberde, AELTC’nin seyircilerin tekrar tribünlere dönme ihtimalinin zayıf olmasından dolayı turnuvayı düzenlemek için isteksiz olduğu belirtildi. Haberde Amerika Açık ve diğer spor etkinliklerinin başarılı bir şekilde yapılmış olması AELTC’nin fikrinin değişmesine yardımcı olabileceği ifade edildi. Cuma günü Wimbledon’dan yapılan açıklamada, turnuvanın 28 Haziran’da başlamasının planlandığı, tamamen seyircili, az seyircili ya da seyircisiz turnuva ihtimallerinin değerlendirildiği kaydedildi. AELTC Genel Müdürü Sally Bolton; ‘’ 2021’deki turnuva için önceliğimiz turnuvayı oynamak. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı planlar üzerinde çalışıyoruz. ‘’ dedi. AELTC ayrıca salgın sırasında bölgede yaşayanlara yapılan desteğin devam edeceğini belirtti. Açıklamada, Wimbledon merkezli Wingfield Kitchen’nın, Noel’e kadar ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sağlamaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca, bu seneki turnuvada kullanılmaz üzere alınan havluların ihtiyacı olanlara dağıtıldığı bilgisine yer verildi. AELTC başkanı Ian Hewitt; "2020 Şampiyonası'nın iptal edilmesinden sonra, koronavirüs insanların yaşamlarını fazlasıyla etkiledi, biz de bir fark yaratmak için çok çalıştık. Bu sene kullanmak için aldığımız havluların iyi bir şekilde kullanıldığını görmekten memnunuz.’’ dedi.