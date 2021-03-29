Wimbledon ve Silverstone GP seyircili olacak

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:45

Daily Mail’de yer alan haberde, İngiliz hükümetinin mümkün olan en kısa süre içerisinde spor etkinliklerine seyirci almak istediği ifade edildi.

15 Mayıs’ta oynanacak F.A. Cup finaline 20 bin taraftarın alınmasının planlandığı belirtilirken bu karşılaşmanın Euro 2020 maçları için de bir test niteliğinde olacağı kaydedildi. Wembley'de oynanacak yarı final ve final maçları için 50 bin kişinin alınmasının hedeflendiği ifade edildi. 28 Haziran – 11 Temmuz arasında yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası ve 16-18 Temmuz tarihleri arasında Formula 1’in İngiltere ayağı olan Silverstone GP’de seyircilerin büyük bir kısmının tribünlere gelmesinin planlandığı belirtildi.

"BİR AN ÖNCE TAM KAPASİTEYE DÖNMEK İSTİYORUZ"

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston konuya ilişkin LBC radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Alınabilecek seyirci sayısı konusunda net bir durum yok ancak güvenli olduğuna inandığımız en yüksek sayıya ulaşmak istiyoruz. Wimbledon ve Silverstone için konuşmak gerekirse belirlediğimiz kurallarda devam edersek bu mümkün. Bir an önce tam kapasiteye dönmek istiyoruz çünkü bu durum sektörün finansmanı için de önemli. Organizasyonlar için alınabilecek seyirci sayısının kaç olacağı pilot uygulamalardaki başarıya bağlı olacak."