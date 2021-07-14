Wimbledon’da iki maça soruşturma başlatıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:53

BBC’de yer alan haberde, Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı’nın iki maçta şike şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtildi. Wimbledon çift erkeklerde ve teklerde oynanan bir maçla ilgili ITA’nın düzensiz bahis modelleriyle ilgili uyarı aldığı ifade edildi.

Her iki karşılaşmanın belirli dönemlerinde yüksek miktarda bahis oynandığı ve sistemin bu sebeple uyarı verdiği belirtilirken iki maçla ilgili detaylı bir soruşturma yapılacağı kaydedildi.

FEITT CEZA ALMIŞTI

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı’ndan ismi açıklanmayan bir sözcü BBC’ye verdiği demeçte şunları söyledi, “Her iki maçla ilgili bize uyarı geldi. Bu uyarının şikeyle ilgili olmadığını belirtmemiz gerekiyor ancak durumu kontrol etmeliyiz.”

Arjantinli oyuncu Franco Feitt, 2014-2018 yılları arasında dokuz maçta şike yaptığını açıklamasının ardından geçtiğimiz nisan ayında tenisten ömür boyu menedilmişti.