Birinci setteki ilk üç oyunda Djokovic ve Berretini servis kullandıkları oyunu kazanırken dördüncü oyunda Djokovic servis kırmayı başardı. Sırp raket, beşinci oyunu da kazanarak set skorunu 4-1’e getirdi. Setteki altıncı oyunu Berretini kazanırken Djokovic yedinci oyunla birlikte farkı tekrar üç oyuna çıkarttı.
Servis kullandığı sekizinci oyunu kazanan Berretini, dokuzuncu oyunda servis kırmayı başardı. İtalyan raket, setteki 10’uncu oyunu da kazanarak set skorunu eşitledi. 11’inci ve 12’inci oyunlarda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve setin galibi tie-break ile belirlendi. Tie-break’te Berrettini, rakibini 7-5 mağlup etti ve ilk seti kazandı.
İlk sette geriye düşmesine rağmen Djokovic, üçüncü seti de kazanarak set sayılarında üstünlüğü sağladı. Üçüncü sette ilk oyunu kaybeden Sırp raket, ikinci oyunla birlikte arka arkaya üç oyun kazanarak set skorunu 3-1’e getirdi. Djokovic, setteki diğer oyunlarda servis kıramasa da servis kullandığı oyunlarda rakibine üstünlük sağlayarak seti kazanmayı başardı.
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