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Servis kullandığı sekizinci oyunu kazanan Berretini, dokuzuncu oyunda servis kırmayı başardı. İtalyan raket, setteki 10’uncu oyunu da kazanarak set skorunu eşitledi. 11’inci ve 12’inci oyunlarda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve setin galibi tie-break ile belirlendi. Tie-break’te Berrettini, rakibini 7-5 mağlup etti ve ilk seti kazandı.