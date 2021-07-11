<p>Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Matteo Berrettini'yi 3-1 mağlup ederek kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kazandı ve grand slam şampiyonluğunda Rafael Nadal ve Roger Federer'in rekoruna ortak oldu.</p>
1

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Matteo Berrettini'yi 3-1 mağlup ederek kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kazandı ve grand slam şampiyonluğunda Rafael Nadal ve Roger Federer'in rekoruna ortak oldu.

<p>Birinci setteki ilk üç oyunda Djokovic ve Berretini servis kullandıkları oyunu kazanırken dördüncü oyunda Djokovic servis kırmayı başardı. Sırp raket, beşinci oyunu da kazanarak set skorunu 4-1’e getirdi. Setteki altıncı oyunu Berretini kazanırken Djokovic yedinci oyunla birlikte farkı tekrar üç oyuna çıkarttı.&nbsp;<br></p>
2

Birinci setteki ilk üç oyunda Djokovic ve Berretini servis kullandıkları oyunu kazanırken dördüncü oyunda Djokovic servis kırmayı başardı. Sırp raket, beşinci oyunu da kazanarak set skorunu 4-1’e getirdi. Setteki altıncı oyunu Berretini kazanırken Djokovic yedinci oyunla birlikte farkı tekrar üç oyuna çıkarttı. 

<p>Servis kullandığı sekizinci oyunu kazanan Berretini, dokuzuncu oyunda servis kırmayı başardı. İtalyan raket, setteki 10’uncu oyunu da kazanarak set skorunu eşitledi. 11’inci ve 12’inci oyunlarda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve setin galibi tie-break ile belirlendi.&nbsp;Tie-break’te Berrettini, rakibini 7-5 mağlup etti ve ilk seti kazandı.</p>
3

Servis kullandığı sekizinci oyunu kazanan Berretini, dokuzuncu oyunda servis kırmayı başardı. İtalyan raket, setteki 10’uncu oyunu da kazanarak set skorunu eşitledi. 11’inci ve 12’inci oyunlarda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve setin galibi tie-break ile belirlendi. Tie-break’te Berrettini, rakibini 7-5 mağlup etti ve ilk seti kazandı.

<p>İkinci setin ilk dört oyununda iki kez servis kıran Novak Djokovic, altıncı ve 10’uncu oyunu kazanarak set skorunu eşitledi. Maçın ikinci setindeki sekizinci oyunda Berrettini rakibinin servisini kırmayı başardı.<br></p>
4

İkinci setin ilk dört oyununda iki kez servis kıran Novak Djokovic, altıncı ve 10’uncu oyunu kazanarak set skorunu eşitledi. Maçın ikinci setindeki sekizinci oyunda Berrettini rakibinin servisini kırmayı başardı.

<p>İlk sette geriye düşmesine rağmen Djokovic, üçüncü seti de kazanarak set sayılarında üstünlüğü sağladı. Üçüncü sette ilk oyunu kaybeden Sırp raket, ikinci oyunla birlikte arka arkaya üç oyun kazanarak set skorunu 3-1’e getirdi. Djokovic, setteki diğer oyunlarda servis kıramasa da servis kullandığı oyunlarda rakibine üstünlük sağlayarak seti kazanmayı başardı.<br></p>
5

İlk sette geriye düşmesine rağmen Djokovic, üçüncü seti de kazanarak set sayılarında üstünlüğü sağladı. Üçüncü sette ilk oyunu kaybeden Sırp raket, ikinci oyunla birlikte arka arkaya üç oyun kazanarak set skorunu 3-1’e getirdi. Djokovic, setteki diğer oyunlarda servis kıramasa da servis kullandığı oyunlarda rakibine üstünlük sağlayarak seti kazanmayı başardı.

<p>Maçın son setindeki ilk altı oyunda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve denge bozulmadı. Yedinci oyunda servis kıran Djokovic, sekizinci oyunu da kazanarak set skorunu 5-3'e getirirken setteki son oyunda da servis kırdı ve şampiyonluğa ulaştı.</p>
6

Maçın son setindeki ilk altı oyunda her iki isim de servis kullandığı oyunu kazandı ve denge bozulmadı. Yedinci oyunda servis kıran Djokovic, sekizinci oyunu da kazanarak set skorunu 5-3'e getirirken setteki son oyunda da servis kırdı ve şampiyonluğa ulaştı.

Video Haberler