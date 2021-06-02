Wolfsburg'da Van Bommel dönemi
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, takımın başına Mark Van Bommel'in getirildiğini açıkladı.
Wolfsburg'dan yapılan açıklamada Mark Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Hollandalı teknik adamın ekibine eski futbolcular Michael Frontzeck ve Kevin Hofland'ın yanı sıra, PSV'den Alex Abresch ve Vincent Heilmann'ında dahil olduğu belirtildi.
KARİYERİNDEKİ İKİNCİ TAKIM
Antrenörlük kariyerine Avustralya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlayan Mark Van Bommel, sonrasında PSV'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adam Wolfsburg ile kariyerinde ikinci kez kulüp takımı çalıştıracak.
"MARK, İLK TERCİHİMİZDİ"
Wolfsburg yöneticisi Jör Schmadtke yaptığı açıklamada şunları söyledi, " Mark van Bommel'i çok uzun süredir takip ediyoruz ve onunla konuştuğumuzda, kulübümüz için mükemmel bir uyum yakalayacağı izlenimini aldık. Bundesliga'da ne yapması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda inanılmaz derecede hırslı. Bu da uzun futbol kariyeri boyunca onu diğerlerinden ayıran bir özellik. Mark van Bommel ilk tercihimizdi. Kendisinin ve antrenör ekibinin takımı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz."
Welkom @MarkvanBommel6! ????— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 2, 2021
Mark van Bommel wird neuer Cheftrainer unserer Wölfe! Der 44-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HYBQAEeUcG
Video Haberler
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Bir imam üzerinden...
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi