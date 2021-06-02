Wolfsburg'da Van Bommel dönemi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:14

Wolfsburg'dan yapılan açıklamada Mark Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Hollandalı teknik adamın ekibine eski futbolcular Michael Frontzeck ve Kevin Hofland'ın yanı sıra, PSV'den Alex Abresch ve Vincent Heilmann'ında dahil olduğu belirtildi.

KARİYERİNDEKİ İKİNCİ TAKIM

Antrenörlük kariyerine Avustralya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlayan Mark Van Bommel, sonrasında PSV'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adam Wolfsburg ile kariyerinde ikinci kez kulüp takımı çalıştıracak.

"MARK, İLK TERCİHİMİZDİ"

Wolfsburg yöneticisi Jör Schmadtke yaptığı açıklamada şunları söyledi, " Mark van Bommel'i çok uzun süredir takip ediyoruz ve onunla konuştuğumuzda, kulübümüz için mükemmel bir uyum yakalayacağı izlenimini aldık. Bundesliga'da ne yapması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda inanılmaz derecede hırslı. Bu da uzun futbol kariyeri boyunca onu diğerlerinden ayıran bir özellik. Mark van Bommel ilk tercihimizdi. Kendisinin ve antrenör ekibinin takımı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz."