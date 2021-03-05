WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul başladı: 'Şehirde Kadın Olmak' konuşuluyor

05 Mart 2021 Cuma, 12:05

WOW-Women of the World Vakfı, Jude Kelly tarafından 2018’de, global WOW Dünya Kadınlar Festivali hareketini hayata geçirmek amacıyla kuruldu.

Festival ilk kez Birleşik Krallık’ta 2010'da kadın ve kız çocuklarını kutlamak, potansiyellerini kısıtlayan engelleri anlamak için ve karşılaştıkları sorunlara dair farkındalığı artırmak ve bu sorunlara kolektif çözümler geliştirmek amacıyla düzenlendi.

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İstanbul da, bu yıl 5-6-7 Mart’ta gerçekleşecek festivalle birlikte bu hareketin içinde yer alıyor. British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ve 100'den fazla kişi ve kurumun katıldığı festival, YouTube hesaplarından ücretsiz izlenebiliyor.

'ŞEHİRDE KADIN OLMAK'

Toplumsal cinsiyeti odağına alarak kapsayıcı bir alan yaratmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, on beş milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul’da "Şehirde Kadın Olmak" temasını ele alıyor.

Festival, WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

'BU FESTİVALDE SADECE KADINLARIN SESİNİ DUYACAĞIZ'

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşitsizliklerin daha da derinleştiği pandemi sürecinden en çok kadınlar ve kız çocuklarının etkilendiğinin altını çizdi. Festivalin açılışında konuşan Güler Sabancı şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi sürecinde de maalesef, özellikle kadın hakları alanında uzun yıllardır elde edilen kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin raporuna göre; pandemi nedeniyle dünya genelinde 47 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Erken yaşta evlilikler ve kız çocuklarının okulu bırakma oranlarında artış bekleniyor. Ayrıca, kadına yönelik şiddet vakalarının en az yüzde 20 oranında arttığı görülüyor.

Böylesi bir zamanda güç birliği yapmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sivil toplumla sanat dünyası arasında köprü kuran Dünya Kadınlar Festivali’ni çok önemli buluyoruz. Bu festivalde sadece kadınların sesini duyacağız."

FESTİVALDE BUGÜN

WOW-Dünya Kadınlar Festivali’nin ilk gün sunuculuğunu gazeteci Duygu Demirdağ üstleniyor.

Festivalde bugün; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün Osmanlı’dan günümüze kadın hareketini ele alacağı konuşmasının ardından, İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın Küçük, Engelli Kadın Derneği üyesi avukat Arzu Şenyurt Akdağ, Kadın Koalisyonu gönüllüsü Sinem Mısırlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen aktivistlerinin yanı sıra Birleşik Krallık’tan Kadınların Eşitliği Partisi (WEP) Başkanı ve Londra Belediye Başkan Adayı Mandu Reid kadınların toplumsal hayata katılımında önlerine çıkan engellerin yanı sıra pandemi döneminde kısıtlanan haklara kadar pek çok farklı konuyu “Şehir Hayatına Katılım” panelinde ele alacak.

Festivalin “Büyük Fikirler” bölümünde ise, Gamze Elibol, Gülseren Onanç, Elif Eda Güneş, Simay Dinç ve Arzu Çelebi cesaret veren hikayelerini, kadın hakları mücadelesine kendi kulvarlarından katkılarını paylaşacaklar.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan moderatörlüğündeki “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar” söyleşisinde ise, Sabancı Vakfı Fark Yaratanları İlayda Eskitaşçıoğlu, Özlem Ceylan ve Nurdeniz Tunçer tabuları yıkmaya, dayanışma platformlar oluşturmaya ve bağımsız yaşama dair yürüttükleri çarpıcı çalışmalarını anlatacaklar.

Birlikte Yemek bölümünde Refika Birgül kendi hikayesini paylaşacak, ardından Pelin Turgut hikaye anlatıcılığına dair ufuk açıcı paylaşımlar yapacak. Bu bölüm sürpriz bir tarifle son bulacak.

Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yükselen müzisyenlerinin ve performans sanatçılarının performansları da izleyici ile buluşacak. WOW Performans bölümü, Birleşik Krallık’tan MAYK Tiyatrosu iş birliği ile davet edilen, deneyselliği ve önceden belirlenmiş olanla kendiliğinden olanın etkileşimini kucaklayan dansçı Laila Diallo ile performans, koreografi ve canlı sanat alanlarında çalışan Jo Bannon’un sahne almasıyla başlayacak.

WOW Sesler bölümünün ilkinde ise Birleşik Krallık’tan Selector Radyo katkılarıyla Neo-soul ve folk müziği karışımı tarzıyla şarkıcı ve söz yazarı Maya Law, dinleyeni her an değişik bir ses manzarasına sokan çok disiplinli sanatçı Heka ve armonik vokalleriyle incelikli şarkı yazımına hayat veren Bryony Jarman-Pinto yer alacak.

Festivalin ilk günü Serious Müzik’in programlamasıyla WOW Konser’de yer alacak olan yetenekli kemane sanatçısı Melisa Yıldırım ile yarı Bahreynli yarı İngiliz trompet sanatçısı Yazz Ahmed’in performanslarıyla son bulacak.

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council Türkiye ve Sabancı Vakfı resmi YouTube hesaplarından ücretsiz izlenebilir.

Festivalin detaylı programı için wowistanbul.org web sitesi ziyaret edilebilir