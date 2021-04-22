WSJ ve Reuters yazdı: 'Biden, “Ermeni soykırımını” tanımaya hazırlanıyor'

22 Nisan 2021 Perşembe, 09:36

ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Türkiye- ABD ilişkilerinde gerilime neden olabilecek bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Wall Street Journal ve Reuters’a konuşan kaynaklar, Biden’ın Türkiye’nin reddettiği “Ermeni soykırımını” iddiaların tanıyacağını belirtti. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Joe Biden’ın açıklamayı 24 Nisan’da yapacağını ve bunun “sembolik” bir anlam taşıyabileceğini öne sürdü.

WSJ haberinde, Biden'ın "soykırım" demesi halinde bunun Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi daha da artıracak bir adım olacağını belirtti. Gazete Biden’ın bu adımından sonra yaşanabileceklerle ilgili, ‘Türkiye de Amerika'daki yerlilere yapılanları gündeme getirebilir, diplomatik protestoda bulunabilir ve çok olası olmasa da ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü kullanmasını yasaklaması beklenebilir’ yorumunda bulundu.

“TERCİH EDEBİLİR”

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan 3 kaynak, Türkiye ile ikili ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Biden'in son dakikada bu ifadeyi kullanmamayı tercih edebileceğine de dikkat çekti. Kaynaklardan biri Reuters’a demecinde, “Anladığım kadarıyla bu kararı almış ve cumartesi günkü açıklamasında “soykırım” kelimesini kullanacak" dedi.

İngiliz haber ajansı haberinde, “Biden yönetiminin Türkiye'nin tehcir olarak nitelediği olayları soykırım olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da Ankara'da öfke yaratarak ikili Türkiye ilişkilerinin daha gerilmesine yol açabilir. Söz konusu adım büyük ölçüde “sembolik” anlam taşısa da ABD yönetiminin onlarca yıldı 1915 olaylarına etrafında dikkatle ördüğü dilden kopması anlamına gelecek” yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’dan önceki başkanlar, Donald Trump ve Barack Obama, 1915 olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.