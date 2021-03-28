X ışınları kullanılarak depresyon ve kronik ağrılar tedavi edilebilecek
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, bazı nörolojik bozukluklar için devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi geliştirdi. Yeni yöntem, bazı durumlarda invaziv beyin ameliyatı ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
ABD merkezli Argonne Ulusal
Laboratuvarı ve dört üniversite arasındaki ortak çalışmada, insan beynindeki
nöronların, X ışınları ile kablosuz modülasyonunu oluşturmak amacıyla optik ve
genetik alanlar birleştirildi. Bir diş hekimi ofisinde bulunan makine
kullanılarak bulunan bu yöntem sonucunda, bazı tıbbi uygulamalarda değişikliğe
gidilebilir. Yöntemin, harekete bağlı nörolojik bozukluklar, kronik ağrı,
depresyon ve epilepsi yaşayan kişilerin tedavisine yardımcı olacağı düşünülüyor.
Buna göre X ışınları kullanılarak
nanopartiküllerle nöronların uyarılması yolunun izlendiği yöntem sayesinde,
bazı durumlarda invaziv beyin ameliyatı ihtiyacı ortadan kalkabilir.
TEMELİ 15 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Beyindeki belirli nöronların
genetik modifikasyonunu içeren 'optogenetik' alanı, yaklaşık 15 yıl önce geliştirildi.
Böylece beyne doğrudan ulaşan bir kanal oluşturuldu ve dış uyaranlara, yani
ışınlara yönelik insan beyninin tepkisi ölçüldü.
Bununla birlikte, cihaz
implantasyonu ve ışık penetrasyonu gibi problemler dahil olmak üzere bu
yöntemle ilgili birçok sorun bulunuyordu. Bu yüzden 15 yıl önce yapılan
çalışmalar bir basamak görevi gördü ve bugün yapılan araştırmalara temel
oluşturdu.
Bu yeni tedavi yöntemi ile X
ışınları, biyolojik dokulara kıyasla ışıktan çok daha verimli ve etkili bir
şekilde geçebiliyor. Ayrıca nanopartiküllerin devreye girmesiyle ışık kaynağı
beynin içindeyken, tel veya elektrot ihtiyacı da ortadan kalkıyor.
X IŞINI NEDİR?
Gözle görülmeyen ve iyonizan radyasyon
içeren ışın demetleri olarak adlandırılan X-ışınları, 1895 yılında Alman
fizikçi W. Conrad Roentgen tarafından bulunmuştur. Bu nedenle “Röntgen
ışınları” olarak da adlandırılır. Bu ışınlar vücuttan geçme özelliğine
sahiptir. Ancak vücuttan geçerken vücudun farklı bölgelerinde farklı derecelerde
değişime uğrarlar. Vücuttan geçen X-ışınları film veya dedektör adı verilen
özel algılayıcılar ile tespit edilerek grafi haline getirilebilir. Böylece
tıpta birçok hastalığın teşhisinde kullanılır.
X-ışınları, görünür ışığa benzer
şekilde elektromanyetik radyasyonun bir şeklidir. Fakat görünür ışığın aksine,
X-ışınları daha yüksek enerjiye sahiptir ve vücut da dahil olmak üzere birçok
cisimden geçebilir. Tıpta X-ışınları, vücuttaki doku ve yapıların görüntülerini
oluşturmak için görüntüleme amaçlı ve onkoloji alanında ise tedavi amaçlı
kullanılır.
X-ışınları radyografik incelemeler (Röntgen filmleri), bilgisayarlı tomografi (BT), anjiyografi ve mamografi tetkiklerinde bulunur. Ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ise X-ışını içermeyen görüntüleme yöntemleridir.
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