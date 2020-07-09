Yabancı yasağına rağmen transfer!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:43

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

TFF'nin getirdiği yabancı sınırlaması ise bu transferi nasıl etkileyecek bilinmiyor.