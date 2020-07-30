Yabancılara 20 milyar dolarlık gayrimenkul satışı hedefleniyor

30 Temmuz 2020 Perşembe, 13:26

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya gayrimenkul satışından elde edilen geliri 2023'te 15 milyar dolara, 2025'te ise 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Akbal, düzenlediği online basın toplantısında yaptığı konuşmada, GİGDER'in kuruluş sürecinden bahsederek, bu kadar önemli yatırımcıların ve büyük pazar payının olduğu yabancıya konut satış sektöründe sadece bu işe konsantre bir yapı olmadığı için derneğin ortaya çıktığını bildirdi.

Paydaş sektörlerden derneğe üye olan kurum, kuruluş ve STK'lardan bahseden Akbal, yabancıya en çok konut satan gayrimenkul şirketleri arasından ise 20 üyelerinin bulunduğunu, Türkiye'de yabancıların aldığı her 100 konuttan 20'sini kendi üyelerinin sattığını anlattı.

Akbal, uluslararası gayrimenkul pazarının 400 milyar doları aştığını, Türkiye'nin bu pastadan 6 milyar doların üzerinde pay aldığını kaydederek, Türkiye'yi, Türkiye'de yaşamayı, Türkiye'de yatırım yapmayı anlattığımızda, bunları özendirdiğimizde bunu artıracağız" diye konuştu.

ABD, İngiltere, İspanya gibi ülkelerle rekabetlerini sürdürerek Türkiye'yi uluslararası gayrimenkul yatırımlarından en yüksek pay alan 5 ülke arasına sokmak istediklerini vurgulayan Akbal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'u uluslararası gayrimenkul yatırımının merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için İstanbul'da kongre, zirve ve benzeri tanıtım faaliyetleri, üyelerimizin ürünlerini tanıtması için hedef ülkelerde tanıtım etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Mevcut pazarlardaki payımızı artırmak, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri gibi henüz harekete geçmemiş ancak potansiyeli yüksek ülkeler için de tanıtım yapmak için faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz."

YABANCILARIN PAYI YÜZDE 2,28

GİGDER Başkanı Akbal, gayrimenkul sektörünü yurt dışı yatırımcısına 360 derece anlatacaklarını belirterek, bu konuda gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Akbal, 2015'te Türkiye'de satılan toplam konut adedi içerisinde yabancıların payının yüzde 1,77 olduğunu anımsatarak, bu rakamın 2016'da yüzde 1,36, 2017'de yüzde 1,58, 2018'te yüzde 2,88'e, 2019'da da yüzde 3,37'ye çıktığını bildirdi.

Faruk Akbal, 2020'nin ilk yarısında 624 bin konut satışından yurt dışı yatırımcıların 14 bin 262 adet konut aldığını, yabancıların payının yüzde 2,28'e gerilediğini anlattı.

Salgın nedeniyle gerileme yaşandığını aktaran Akbal, "Geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolar olan yurt dışı yatırım rakamının pandeminin etkisiyle 2020'de 5 milyar dolar civarında seyretmesini öngörüyoruz. Bu yıl 30-35 bin adet aralığında konut satılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin yabancıya konut satışında çok önemli potansiyele sahip olduğunu anlatan Akbal, "2023'te 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. 2025'te bunu 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

YABANCIYA KONUT SATILAN İLLER YAYGINLAŞMALI

Faruk Akbal, Türkiye'den üç tip yatırımcının konut aldığını belirterek, birinci tip yatırımcının deniz, kum, güneş gibi turizm, ikincisinin güvenlik amaçlı olduğunu söyledi.

Üçüncüsünü İslamofobi başlığı altında ele aldıklarını dile getiren Akbal, ABD ve AB'de ırkçılığın, İslam karşıtlığının öne çıkması nedeniyle bu ülkelerden Türkiye'ye geri dönüşlerin olduğunu anlattı.

Akbal, yurt dışı gayrimenkul satışında İstanbul'un öne çıktığını, onu Antalya'nın takip ettiğini kaydederek, "Bununla birlikte Bursa, Yalova, İzmir, Trabzon, Ankara gibi şehirlerimiz de yükseliyor. Bunun daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Sakarya, Balıkesir, Konya, Adana, Sivas gibi çok farklı şehrimize de yurt dışı yatırımcısının gelebileceğini düşünüyoruz. Yeter ki burada doğru tanıtım planını ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Burada daha çok belediyelerle iş birliği yapacaklarını anlatan Akbal, yerel yönetimlerle birlikte ilgili şehre direkt yurt dışı yatırımcısını çekmek istediklerini anlattı.

YENİ HEDEF PAZARLAR ÇİN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN

GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarından bahsederek, son yıllarda artan İranlıların artık zirveye oturduğunu söyledi.

Çinlilerin geçen yılın sonlarına doğru konut alımında artışa geçtiğini dile getiren Akbal, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcısı Çinlilerdir. Bugüne kadar yaptıkları yatırımların 500 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Her yıl dünyadan 50-100 milyar dolar aralığında gayrimenkul alıyorlar. Çin potansiyelini henüz keşfedemedik ancak güzel bir gelişme son bir yıldır Çinlilerin gayrimenkul yatırımı arttı. Burada firmalarımızın tanıtımı büyük. Burada daha etkin ve daha sistematik tanıtım politikalarıyla Çinlilerin Türkiye'ye olan ilgisini artırmak istiyoruz."

Akbal, şu anda listede yer almayan Pakistan'ın hızlı giriş yapabileceğini kaydederek, oradaki STK'lar ile temas halinde olduklarını, bunun gelecek süreçte satışlara yansıyacağını düşündüklerini söyledi.

İngiltere pazarına yönelik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Akbal, "Hindistan'dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu." dedi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI SAYISI ARTACAK

Faruk Akbal, Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul tanıtımındaki yüzü olarak tanıtım, hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerini belirterek, bu başlıklar altında gerçekleştirecekleri faaliyetlerden bahsetti.

Arabuluculuk mekanizmasını daha hızlı çalıştırarak anlaşmazlıkları çözeceklerini dile getiren Akbal, problemlerin yüzde 70'inin diyalogla çözülebileceğini anlattı.

Akbal, uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli olduğunu kaydederek, dernek üyesi şirketlerin güvenilir olduğunu, denetlendiğini ve onaylandığını gösterecek bir akreditasyon ve sektör içi denetim mekanizması üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye gayrimenkul pazarına ilginin son birkaç yıldır bireysel yatırımcı ağırlıklı olduğunu aktaran Akbal, "Son yıllarda sağlık ve ekonomideki gelişmelerin, dövizin bir kur avantajı sağlamasının nitelikli yatırımcıyı yeniden hareketlendireceğini düşünüyoruz. Nitelikli yatırımcıya yönelik fonların kurulması gibi etkin çalışmalar yürüteceğiz." diye konuştu.

Akbal, gelecek birkaç yıl içinde yurt dışı gayrimenkul alımında nitelikli yatırımcı sayısının artacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'dan hak ettiğimiz yatırımı alamıyoruz. Avrupalı gayrimenkul yatırımcısının önümüzdeki yıllarda daha fazla geleceğini düşünüyoruz. Çin'in 2025'te birinci sıraya oturmasını bekliyoruz. Hindistan şu anda ilk 20'de bile değil. Küresel anlamda ciddi gayrimenkul yatırımcısı olan Hindistan da Türkiye'ye gelecek. Avrupa, Çin ve Hindistan'ı ilk 10'da göreceğiz"