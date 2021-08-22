Yağ aldırma ameliyatında yaşamını yitirdi

İstanbul'daki özel bir hastanede "yağ aldırma" ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 13:00
Yağ aldırma ameliyatında yaşamını yitirdi
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Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından hastanede inceleme yapıldı. Abibe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.


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