‘Yakın Dönem Türk Basın Tarihi’
Hıfzı Topuz ve Recep Yaşar; başkanlık sistemine geçen Türkiye’deki değişimleri, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den 2019 yılı sonuna kadarki dönemde medya ve basın özgürlüğü alanında yaşanan olayları, Topuz'un 2003’te kaleme aldığı Türk Basın Tarihi’nin devamı niteliğindeki Yakın Dönem Türk Basın Tarihi’nde (Nota Bene Yay.) inceliyorlar.
Hıfzı Topuz, 2003’te Türk Basını’nın 185 yıllık öyküsünü yazmıştı. Türk Basın Tarihi, 2. Mahmut döneminden başlayıp 2003’e kadar olan zaman aralığını kapsıyordu. Aradan geçen 17 yılda çok şey değişti.
Hıfzı Topuz ve Recep Yaşar; bu süreçte başkanlık sistemine geçen Türkiye’deki değişimleri, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den 2019 yılı sonuna kadarki dönemde medya ve basın özgürlüğü alanında yaşanan olayları, Türk Basın Tarihi’nin devamı niteliğindeki Yakın Dönem Türk Basın Tarihi’nde (Nota Bene Yay.) incelediler.
Birinci bölümde, AKP’nin iktidara geliş koşulları ve izlediği politikalar, yasalardaki değişikliklerin medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri, AKP’nin kendi medyasını yaratmada devletin gücünü kullanma yolları ile medyaya karşı tutumu ele alınıyor.
İkinci bölümde medya ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan ellinin üzerindeki olay ayrıntılı olarak inceleniyor. Üçüncü bölümde ise sayılarla Türk medyasında yaşananlar ve Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasındaki Çin ve İran ile yarışan bir Türkiye resmi yer alıyor.
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