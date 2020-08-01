Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:29

TFF 1. Lig'de Altay'ı çalıştırdığı dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Yalçın Koşukavak son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili resmi twitter hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla açıklama yayınladı.

Yalçın Koşukavak, bir dönem Fenerbahçe'nin kendisini yeni yapılanma sürecinde istediğini ve bu doğrultuda kulüp başkanları nezdinde görüşmeler yapıldığını kaydetti. Koşukavak, daha sonra ise Altay'ın menfaatleri doğrultusunda konunun sezon sonuna ertelenmesi yönünde karar kılındığını belirtti.

Açıklamasında Fenerbahçe ile doğrudan bir görüşmesi olmadığını kaydeden Koşukavak, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son derece etik kurallar çerçevesindeki yaklaşımı sonucu iki kulüp başkanı arasında 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen görüşmenin haricinde tarafıma herhangi bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir. Bu tarihten sonra çıkan sayısız haberlere karşı açıklama yapmak istemiş olmama rağmen, kulüp yönetiminin talebi doğrultusunda sessiz kalma zaruretim doğmuştur" dedi.

Yalçın Koşukavak'ın açıklamasının tamamı şöyle:



