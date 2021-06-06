Yalova'da 7 köpek zehirlenerek katledildi

06 Haziran 2021 Pazar, 18:57

Yalova'da 7 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi 500 Evler muhtarı Ergün Tanrıkulu ve hayvan severleri isyan ettirdi.

Bu sabah yaşanan olayda durumu gören hayvan severler Jandarmaya ve Tarım İl Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer hayvanlardan 6’sinini zehirli tavuk eti verilerek katledildiğini, birine ise otomobilin çarptığı belirlendi. Köpeklerden 2’sinin sahibi olduğu öğrenilirken 5’inin ise sokak köpeği olduğu bildirildi. Jandarmanın ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı.